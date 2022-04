अब गांवों के बाद TB मरीजों को गोद लेंगे विधायक-मंत्री-सांसद, 2025 तक होगा इस रोग का खात्मा

UP Will be TB Free: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया है कि अगले 3 साल में राज्य को टीबी मुक्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है. इसको लेकर सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया है कि इसके लिए प्रदेश के विधायक, मंत्री और सांसदों के साथ साथ अधिकारी और कई संस्थाएं टीबी मरीजों को गोद लेने वाली हैं.

कोरोना में भी सरकार का बेहतरीन प्रदर्शन

डिप्टी सीएम पाठक ने कहा है कि यूपी के लोगों का का बेहतर स्वास्थ्य योगी सरकार की प्राथमिकता है. कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी योगी सरकार ने बेहतरीन प्रबंधन किया, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है. सरकार के बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से ही आज यूपी में कोरोना जड़ से खत्म होने की कगार पर है. बीजेपी के मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने ये बातें बताईं.

हर जिले में BSL-2 Lab

ब्रजेश पाठक ने यह भी बताया कि आज राज्य के सभी 75 जिलों में आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए बीएसएल-2 लैब्स हैं. इसके जरिए 10.94 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं. वहीं, एक्टिव केस 300 से भी कम रह गए हैं.

2030 तक संचारी रोग खत्म होंगे

ब्रजेश पाठक ने बताया कि योगी सरकार प्रदेश में संचारी रोग के खात्मे के लिए भी पुरजोर कोशिश कर रही है. साल 2030 तक प्रदेश को मलेरिया से मुक्त करने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो चुका है. इसके तहत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है. बता दें, इसके लिए दस्तक अभियान की शुरुआत 15 अप्रैल से होगी जो 30 अप्रैल तक चलेगी.

WATCH LIVE TV