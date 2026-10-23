सीएम योगी बोले- जनता के जीवन में बदलाव से साबित होती है प्रशासन की सार्थकता

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर साधना शृंखला-2026 के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि प्रशासन की सार्थकता तभी साबित होती है जब आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए. उनके मुताबिक लोकसेवक इस बदलाव में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं. जब प्रशासनिक व्यवस्था कुशल, संवेदनशील और जवाबदेह होती है, तभी सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पाता है.
पुरानी सरकार पर साधा निशाना
सीएम योगी ने वर्ष 2017 से पहले की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार ने प्रदेश की प्रशासनिक कार्यशैली को प्रभावित किया था. उन्होंने दावा किया कि उस समय अपराध, माफियाराज और नीतिगत उदासीनता के कारण उत्तर प्रदेश की विकास क्षमता प्रभावित हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है.
मिशन कर्मयोगी से बदलाव का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोगी जैसी पहल से प्रशासनिक कार्यसंस्कृति को नई दिशा मिल रही है. उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलकर विकास के नए अवसर तैयार किए हैं. उनके मुताबिक राज्य प्रशासनिक, आर्थिक और संस्थागत व्यवस्था में बदलाव के जरिए आगे बढ़ रहा है.
लखनऊ में साधना शृंखला का आयोजन
सीएम योगी ने बताया कि शुक्रवार को लखनऊ में दो दिवसीय क्षेत्रीय साधना शृंखला-2026 का शुभारंभ हो रहा है. इसमें केंद्रीय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में आठ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यक्षमता और लोकसेवा से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाना है.
विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' की भावना के अनुरूप प्रशासन को जनता की जरूरतों पर केंद्रित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ काम कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे. योगी ने साधना शृंखला-2026 की सफलता की कामना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है.