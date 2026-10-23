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सीएम योगी बोले- जनता के जीवन में बदलाव से साबित होती है प्रशासन की सार्थकता

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रशासन की सार्थकता जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव से साबित होती है. लखनऊ में साधना शृंखला-2026 के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने लोकसेवकों को सुशासन और जनकल्याण का अहम माध्यम बताया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 23, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 03:05 PM IST
सीएम योगी बोले- जनता के जीवन में बदलाव से साबित होती है प्रशासन की सार्थकता

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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