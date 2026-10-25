साइबर सुरक्षा से युवाओं के रोजगार तक, टेकसंगम 2026 से यूपी को क्या उम्मीद?

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल जनहित, न्याय और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए होना चाहिए. साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक विज्ञान में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशिक्षित लोगों को बढ़ावा देना जरूरी है. शनिवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लखनऊ में होने वाले 'टेकसंगम 2026' की अहमियत बताई.
एआई से साइबर फॉरेंसिक तक चर्चा
मुख्यमंत्री के मुताबिक, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (UPSIFS), लखनऊ में आयोजित टेकसंगम 2026 में एआई, साइबर फॉरेंसिक, क्वांटम तकनीक और डेटा सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी. इसका मकसद तकनीकी नवाचार को नागरिकों की सुरक्षा, बेहतर न्याय व्यवस्था और डिजिटल भरोसे से जोड़ना है.
2017 से पहले सिर्फ दो साइबर थाने
योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो साइबर थाने और चार फॉरेंसिक लैब थीं. वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी के कारण अपराधियों को कानून से बच निकलने का मौका मिलता था. उस समय प्रदेश में दोषसिद्धि दर यानी कन्विक्शन रेट 30 प्रतिशत से भी कम थी.
अब सभी 75 जिलों में साइबर थाने
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक जांच की व्यवस्था मजबूत करने पर काम हुआ है. अब सभी 75 जिलों में साइबर थाने हैं. सरकार हर मंडल में फॉरेंसिक लैब स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है. उनके मुताबिक, तकनीकी संसाधन बढ़ने से साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियों से निपटने और वैज्ञानिक तरीके से जांच करने में मदद मिली है.
युवाओं के लिए पढ़ाई और रोजगार के मौके
मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा, अनुसंधान और रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं. तकनीक केवल अपराध की जांच और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का साधन नहीं है, बल्कि युवाओं को नए क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका भी देती है.
विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा टेकसंगम
योगी ने कहा कि इस आयोजन में देश-विदेश के वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, नीति-निर्माता, कानून के जानकार और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे. यहां साइबर सुरक्षा, डिजिटल सबूतों की विश्वसनीयता और नई तकनीकों के जिम्मेदारी से इस्तेमाल पर चर्चा होगी. इससे शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
तकनीक से सुरक्षित जीवन पर जोर
मुख्यमंत्री के मुताबिक, ऐसे आयोजन भारत को नई तकनीकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं. साथ ही तकनीक के जरिए नागरिकों का जीवन अधिक सुरक्षित और आसान बनाने की दिशा में भी काम होगा. उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़कर देखा.