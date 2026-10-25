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साइबर सुरक्षा से युवाओं के रोजगार तक, टेकसंगम 2026 से यूपी को क्या उम्मीद?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल जनहित, न्याय और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए होना चाहिए.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 25, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 08:12 PM IST
साइबर सुरक्षा से युवाओं के रोजगार तक, टेकसंगम 2026 से यूपी को क्या उम्मीद?

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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