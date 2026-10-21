पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी का संदेश, बोले- नए यूपी में कानून से ऊपर कोई नहीं

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस पर कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि देश की सुरक्षा, समाज की शांति और लोगों के जीवन की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों का साहस और समर्पण सभी के लिए प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि ऐसे वीर जवानों के बलिदान और उनके परिवारों के त्याग को हमेशा याद रखा जाएगा.
2017 से पहले के हालात पर सवाल
सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में माफिया का प्रभाव था. उन्होंने मथुरा के जवाहर बाग की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कानून की रक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है.
पुलिस व्यवस्था में बदलाव का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है. उनके मुताबिक प्रदेश में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई है. उन्होंने बताया कि राज्य में 2.26 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है और पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता 10 गुना बढ़ाई गई है. इसके अलावा सात बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है. हर जिले में साइबर थाने और हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना को भी उन्होंने पुलिस व्यवस्था में बदलाव का हिस्सा बताया.
88,973 लोगों पर कार्रवाई
योगी आदित्यनाथ के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के तहत 88,973 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है. मुख्यमंत्री ने इन आंकड़ों को अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का प्रमाण बताया. उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और जवाबदेह बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं.
सुरक्षित उत्तर प्रदेश का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प प्रदेश को सुरक्षित, न्यायपूर्ण और भयमुक्त बनाए रखना है. उन्होंने पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके परिवारों के योगदान को भी हमेशा सम्मान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री के मुताबिक अपराध पर नियंत्रण और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार आगे भी लगातार काम करती रहेगी.