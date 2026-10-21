Add Zee Business As A Preferred Source
App

पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी का संदेश, बोले- नए यूपी में कानून से ऊपर कोई नहीं

पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया. उन्होंने दावा किया कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत 88,973 लोगों पर कार्रवाई की गई है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 21, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 07:23 PM IST
पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी का संदेश, बोले- नए यूपी में कानून से ऊपर कोई नहीं

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रूल ऑफ माफिया से मुक्त यूपी, अब रूल ऑफ लॉ का राज, लखनऊ में बोले सीएम योगी
2
3
4
5