पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी का संदेश, बोले- नए यूपी में कानून से ऊपर कोई नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है. उनके मुताबिक प्रदेश में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई है. उन्होंने बताया कि राज्य में 2.26 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है और पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता 10 गुना बढ़ाई गई है. इसके अलावा सात बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है. हर जिले में साइबर थाने और हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना को भी उन्होंने पुलिस व्यवस्था में बदलाव का हिस्सा बताया.