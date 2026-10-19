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साढ़े 9 वर्षों में UP की GSDP, पर-कैपिटा इनकम, बजट-महिला श्रम बल भागीदारी 3 गुना हुई: CM योगी

शारदीय नवरात्र की नवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां सिद्धिदात्री की पूजा की. उन्होंने दावा किया कि साढ़े 9 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था, बजट और प्रति व्यक्ति आय तीन गुना हुई है. साथ ही महिला सशक्तीकरण और रोजगार के क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र किया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 19, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 07:51 PM IST
साढ़े 9 वर्षों में UP की GSDP, पर-कैपिटा इनकम, बजट-महिला श्रम बल भागीदारी 3 गुना हुई: CM योगी

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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