साढ़े 9 वर्षों में UP की GSDP, पर-कैपिटा इनकम, बजट-महिला श्रम बल भागीदारी 3 गुना हुई: CM योगी

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है. उनके मुताबिक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिये साढ़े 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं. वहीं स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर 24 हजार से अधिक हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने से तीन करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर बने हैं.