साढ़े 9 वर्षों में UP की GSDP, पर-कैपिटा इनकम, बजट-महिला श्रम बल भागीदारी 3 गुना हुई: CM योगी

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शारदीय नवरात्र की नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की. इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. सोशल मीडिया पर जारी संदेश में उन्होंने कहा कि मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के बल पर प्रदेश की तरक्की में अहम भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने नारी सम्मान को सुख, समृद्धि और कल्याण का आधार बताया.
2017 से पहले के हालात पर निशाना
सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता और उपद्रव का माहौल था. उनके मुताबिक उस समय गुंडों, माफिया और उपद्रवियों का प्रभाव था और त्योहारों के आसपास तनाव की स्थिति बन जाती थी. उन्होंने दावा किया कि उस दौर में कई अभिभावक बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपराध के खिलाफ सख्त नीति अपनाकर कानून-व्यवस्था सुधारने का काम किया है.
तीन गुना हुई अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले साढ़े 9 साल में उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी), प्रति व्यक्ति आय और बजट तीन गुना हुए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति में रहा है और राज्य को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. मुख्यमंत्री के मुताबिक बड़े कारखानों की संख्या करीब 14 हजार से बढ़कर 35 हजार हो गई है. उन्होंने निवेश के जरिये 65 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की बात भी कही.
नौकरी और उद्योगों पर जोर
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है. उनके मुताबिक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिये साढ़े 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं. वहीं स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर 24 हजार से अधिक हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने से तीन करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर बने हैं.
महिला सशक्तीकरण पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए किए गए प्रयास प्रदेश के विकास में अहम रहे हैं. उन्होंने महिला श्रम बल भागीदारी में तीन गुना बढ़ोतरी का दावा भी किया. योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सशक्त महिलाओं के साथ समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाना है. उन्होंने 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को पूरा करने के लिए काम जारी रखने की बात कही.