ममता के गढ़ में CM योगी की दहाड़.. बंगाल के दिल में काबा-मदीना नहीं, मां काली-मां दुर्गा हैं

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार का आखिरी दिन था और माहौल में जबरदस्त तपिश थी. उत्तर 24 परगना के राजारहाट गोपालपुर में जब योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो नजारा देखने लायक था. भाजपा प्रत्याशी तरुण ज्योति तिवारी के समर्थन में जुटी भीड़ ने 'योगी-योगी' के नारों से आसमान सिर पर उठा लिया. सीएम योगी ने माइक संभालते ही सीधे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर हमला बोला. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल की पहचान उसकी भक्ति और शक्ति से है किसी विदेशी एजेंडे से नहीं.

बंगाल के दिल में काबा-मदीना नहीं, मां दुर्गा

सीएम योगी ने बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों पर प्रहार करते हुए कहा कि टीएमसी के लोगों को ये भ्रम हो गया है कि वे बंगाल की पहचान बदल देंगे. उन्हें याद रखना चाहिए कि बंगाल के दिल और नैनों में काबा-मदीना नहीं बल्कि मां काली और मां दुर्गा का वास है. उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब टीएमसी को उसकी असली जगह दिखाई जाए. योगी के इस बयान ने पंडाल में मौजूद लोगों के भीतर जोश भर दिया और पूरा इलाका जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा.

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रोड-शो रोकने पर बरसे योगी

मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि भाजपा एक भव्य रोड-शो करना चाहती थी, लेकिन टीएमसी सरकार ने डर के मारे इसकी परमिशन नहीं दी. उन्होंने कहा कि ममता दीदी हमारे रोड-शो से डरती हैं, इसलिए पाबंदी लगा दी. लेकिन चिंता मत कीजिए, जब बंगाल में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनेगी तब हम इससे भी भव्य रोड-शो करेंगे. उन्होंने बंगाल की तुलना यूपी से करते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की भी यही हालत थी लेकिन आज वहां अपराधी सड़कों पर नहीं जेलों में मिलते हैं.

कल्चरल कैपिटल से 'क्राइम कैपिटल' बनने का दर्द

सीएम योगी ने कहा कि जो बंगाल कभी पूरे देश का गौरव था, जहां से साहित्य, कला और विज्ञान की धारा बहती थी, उसे टीएमसी और कम्युनिस्टों ने मिलकर 'क्राइम कैपिटल' बना दिया है. उन्होंने कहा कि ममता दीदी को जय श्रीराम सुनने से एलर्जी है. वो दुर्गा पूजा और विसर्जन की शोभायात्रा रोकती हैं लेकिन इफ्तार पार्टी में लाल कालीन बिछाती हैं. बंगाल अब यह भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने तारकेश्वर मंदिर का उदाहरण देते हुए वादा किया कि भाजपा सरकार आते ही वहां काशी विश्वनाथ जैसा भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा.

बुलडोजर के खौफ से अंडरग्राउंड हुए गुंडे

अपने चिर-परिचित अंदाज में सीएम योगी ने माफियाओं को खुली चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यूपी में आज माफिया सर नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता है कि बुलडोजर खड़ा है. योगी बोले कि टीएमसी के गुंडे जो आज जनता को डरा रहे हैं, वे बुलडोजर का नाम सुनकर ही अंडरग्राउंड होने लगे हैं. अगर कोई माफिया किसी गरीब या व्यापारी की संपत्ति हड़पेगा, तो बुलडोजर उसकी हड्डी-पसली एक कर देगा. उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार आते ही लव जिहाद और लैंड जिहाद पर पूर्ण विराम लग जाएगा.

परिवर्तन की लहर

सीएम योगी ने पहले चरण के मतदान के रुझानों का हवाला देते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि अब बंगाल को 'कंगाल' होने से बचाने का वक्त आ गया है. हर बहन-बेटी और नौजवान अब सुरक्षा और रोजगार चाहता है, जो सिर्फ भाजपा की डबल इंजन सरकार ही दे सकती है. योगी ने अंत में हुंकार भरते हुए कहा कि यूपी में 'सब चंगा है' क्योंकि वहां दंगे और कर्फ्यू का नामोनिशान नहीं है, अब बंगाल में भी वैसी ही शांति और खुशहाली लाने का समय है.