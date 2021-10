अखिलेश पर योगी का कड़ा प्रहार: दिन ​के बारह बजे सोकर उठने वाला सीएम यूपी की जनता के बारे में नहीं सोच पाएगा

लखनऊ (Lucknow) / उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री (Uttar Pradesh Chief Minister) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने आगामी विधानसभा चुनावों में अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी सपाध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh-Yadav) पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है. योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान ( Uttar Pradesh Sugarcane Institute) के हॉल में आयोजित भाजपा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा कि, जब प्रदेश का सीएम (CM of the state) ही दोपहर 12 बजे सोकर उठेगा तो उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जनता के बारे में सोच पाएगा। समाज की कोई जानकारी उसको नहीं होगी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा कि पहले की जो सरकारें थीं वो अपने लिए जीते थे। वह अपने परिवार के लिए जीते थे और उन्हें समाज और गरीब से कोई लेना-देना नहीं था। केंद्र में हमारी सरकार आने के पहले जब कांग्रेस की सरकार (Congress government) थी तो वे देश के अंदर रोज एक घोटाला लेकर आती थी। विश्व के अंदर भारत की छवि धूमिल थी। देश के युवाओं के आगे पहचान का संकट (crisis of identity) खड़ा हुआ था और असुरक्षा का वातावरण था।

रात के अंधेरे में योगी सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, नौ IPS और दस IAS के तबादले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आपने 2014 के बाद एक परिवर्तित भारत को देखा है। आज भारत वैश्विक मंच पर अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए दुनिया के सामने एक ताकत के रूप में उभरा है। पिछली सरकारों के पास कोई सोच नहीं थी। अगर उनके टाइम में कहीं किसी ने कोई आइडिया सोच भी लिया तो उस सोच को धरातल पर उतारने की फुरसत नहीं थी।

अपने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए योगी ने कहा कि जब कोरोना महामारी (Corona epidemic) आई थी, उस समय सपा, बसपा (BSP), कांग्रेस जैसी सभी विपक्षी पार्टियां आइसोलेशन में थीं। जैसे ही चुनाव का समय पास आया तो ये सभी बाहर आ गए।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह (Swatantradev Singh) तथा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) भी आए हुए थे, उन्होंने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया।

WATCH LIVE TV