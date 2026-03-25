यूपी सरकार में हर जिले से होंगे मंत्री! 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर देगा सारे विरोधी पस्त?

Tushar Shrivastav/Lucknow: भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. मगर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अभी से 'ग्राउंड जीरो' पर काम शुरू कर दिया है. पार्टी ने जातीय समीकरणों के साथ-साथ क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए ऐसा प्लान तैयार किया है जो अब तक शायद ही किसी दल ने भारतीय राजनीति के इतिहास में आजमाया हो. भारतीय जनता पार्टी ने अब 'हर जिसे से एक मंत्री' की रणनीति तैयार की है, जिससे हरेक जिले का प्रतिनिधि सरकार की पहली पंक्ति में शामिल हो सके.

नवरात्र के बाद बड़े बदलाव की तैयारी

माना जा रहा है कि नवरात्र के बाद बड़े बदलाव हो सकते हैं. मंत्रिमंडल विस्तार की भी तैयारी है. भाजपा ने संघ के साथ बैठककर इसकी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है. अनुमान है कि कुछ मंत्री संगठन में भेजे जा सकते हैं और संगठन के नामी और बड़े चेहरों को सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है. पिछले दिनों यूजीसी, जातीय बैठक जैसे कई मुद्दे चर्चा में रहे. ऐसे में पार्टी क्षेत्रीय समीकरण को फिट रखने के लिए 'हर जिले से मंत्री' की रणनीति पर काम करने जा रही है. (नीचे दी गई लिस्ट जरूर देखें)

माना जा रहा है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में जिन जिलों को जगह नहीं मिल पाएगी वहां से बड़े नेताओं को दर्जा प्राप्त मंत्री बनाकर'हर जिले से मंत्री' के फार्मूले को फिट रखा जाएगा. इतना ही नहीं जिन जिलों के बड़े नेताओं को अब तक न तो मंत्रिमंडल में ही जगह मिली और न ही दर्जा प्राप्त मंत्री का पद, उन्हें भी महत्वपूर्ण आयोगों, बोर्ड और निगमों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पदों पर समायोजित किया जा सकता है, ताकि संतुलन बना रहे और किसी को नाराजगी भी न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

मौजूद मंत्रिमंडल में क्या स्थिति

आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, कानपुर देहात और शाहजहांपुर- ऐसे पांच जिले हैं, जहां से तीन-तीन मंत्री हैं. ज़ी न्यूज को सूत्रों से मालूम चला है कि नवरात्र के बाद होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उन जिलों से मंत्री कम किये जा सकते हैं जहां से मंत्रियों की भरमार है, ताकि जीरो प्रतिनिधित्व वाले जिलों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सके.

यूपी के कैबिनेट मंत्री और उनके जिले

योगी आदित्यनाथ (सीएम) गोरखपुर केशव प्रसाद मौर्य (डिप्टी सीएम) कौशांबी ब्रजेश पाठक (डिप्टी सीएम) लखनऊ सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर सूर्य प्रताप शाही देवरिया स्वतंत्र देव सिंह जालौन बेबी रानी मौर्य आगरा लक्ष्मी नारायण चौधरी मथुरा जयवीर सिंह मैनपुरी धर्मपाल सिंह बरेली नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' प्रयागराज अनिल राजभर वाराणसी राकेश सचान कानपुर देहात अरविन्द कुमार शर्मा मऊ योगेन्द्र उपाध्याय आगरा आशीष पटेल मिर्जापुर संजय निषाद गोरखपुर ओम प्रकाश राजभर मऊ दारा सिंह चौहान मऊ सुनील कुमार शर्मा गाजियाबाद अनिल कुमार एटा

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)