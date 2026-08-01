/योगी सरकार की गो संरक्षण नीति से खुला रोजगार का नया रास्ता, देसी गायों के उत्पादों की विदेशों तक बढ़ी मांग

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UP News: उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण अब केवल धार्मिक और सामाजिक पहल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह रोजगार, स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बड़ा आर्थिक मॉडल बनकर उभर रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद बड़े उद्यमी, इंजीनियर और सामाजिक संस्थाएं भी देसी गायों के संरक्षण और उनसे जुड़े उत्पादों के कारोबार में उतर रही हैं. इसका असर यह हुआ है कि प्रदेश में गो सेवा के साथ-साथ नए रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं. देसी गायों के दूध और पंचगव्य से बने उत्पाद अब देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई और यूरोप के कई देशों तक पहुंच रहे हैं.
गो संरक्षण से बदली ग्रामीण तस्वीर
सरकार की नीति ने गो संरक्षण को जैविक खेती, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण उद्योग और स्वरोजगार से जोड़ दिया है. अब गोशालाएं केवल गोवंश के संरक्षण का केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख आधार बन रही हैं. देसी गायों के दूध, A2 घी, गोमूत्र अर्क, पंचगव्य औषधियां, जैविक खाद और हर्बल उत्पादों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है. बदलती उपभोक्ता पसंद और प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती मांग ने इस क्षेत्र को नई रफ्तार दी है. डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उत्तर प्रदेश के उत्पाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहे हैं.
सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बदली करियर की दिशा
करीब 15 साल तक विदेशी कंपनियों में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर असीम रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से गाजियाबाद में 'हेता ऑर्गेनिक' की शुरुआत की. आज यह संस्था करीब 10 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार कर रही है. यहां 150 से अधिक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिनमें A2 बिलौना घी, ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत, देसी गाय का दूध, कुकीज, लड्डू, हर्बल चाय, हेल्दी स्नैक्स और स्किन व हेयर केयर उत्पाद शामिल हैं. संस्था वृद्ध गोवंश के संरक्षण और देखभाल का भी काम कर रही है. यह मॉडल बताता है कि आधुनिक प्रबंधन और बाजार से जुड़कर गो संरक्षण को सफल उद्यम में बदला जा सकता है.
वाराणसी और बुलंदशहर बने प्रेरणादायक उदाहरण
वाराणसी का सुरभि शोध संस्थान भी गो सेवा और रोजगार का बड़ा केंद्र बन चुका है. कारोबारी और समाजसेवी सूर्यकांत जालान की गोशालाओं में लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर और दिल्ली समेत कई स्थानों पर 28 हजार से अधिक गोवंश हैं. यहां गोबर और गोमूत्र से जैविक उत्पाद तैयार किए जाते हैं और एक हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है. वहीं बुलंदशहर के पर्यावरण इंजीनियर पराग गौड़ करीब 70 देसी गायों के जरिए दूध, घी और विशेष प्रकार के च्यवनप्राश जैसे उत्पाद तैयार कर रहे हैं. उनका वार्षिक कारोबार करीब 1.25 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.
देसी नस्ल से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था
गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के अनुसार राज्य सरकार उन्नत और अधिक उत्पादक देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने पर लगातार काम कर रही है. सरकार का उद्देश्य गो संरक्षण को जैविक और प्राकृतिक खेती, ग्रामीण उद्यमिता और स्थानीय रोजगार से जोड़ना है. इसी रणनीति के तहत प्रदेश में गो आधारित उद्योगों का विस्तार हो रहा है, जिससे किसानों, युवाओं और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के साथ उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल रही है.