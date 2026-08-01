/योगी सरकार की गो संरक्षण नीति से खुला रोजगार का नया रास्ता, देसी गायों के उत्पादों की विदेशों तक बढ़ी मांग

UP News: उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण अब केवल धार्मिक और सामाजिक पहल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह रोजगार, स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बड़ा आर्थिक मॉडल बनकर उभर रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद बड़े उद्यमी, इंजीनियर और सामाजिक संस्थाएं भी देसी गायों के संरक्षण और उनसे जुड़े उत्पादों के कारोबार में उतर रही हैं. इसका असर यह हुआ है कि प्रदेश में गो सेवा के साथ-साथ नए रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं. देसी गायों के दूध और पंचगव्य से बने उत्पाद अब देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई और यूरोप के कई देशों तक पहुंच रहे हैं.