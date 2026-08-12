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बिजली बिल बनी कमाई की राह, यूपी की 16 हजार महिलाओं ने जुटाए 3500 करोड़

UP News: उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी विद्युत सखियां महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण जनसुविधा का नया मॉडल तैयार कर रही हैं. प्रदेश में 16 हजार से अधिक सक्रिय विद्युत सखियों ने अब तक 1,53,62,709 बिजली बिल जमा कराकर करीब 3,500 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह कराया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 12, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:08 PM IST
बिजली बिल बनी कमाई की राह, यूपी की 16 हजार महिलाओं ने जुटाए 3500 करोड़

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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