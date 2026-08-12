बिजली बिल बनी कमाई की राह, यूपी की 16 हजार महिलाओं ने जुटाए 3500 करोड़

पिछले पांच वर्षों में विद्युत सखियों के माध्यम से प्रदेश में 1.53 करोड़ से अधिक बिजली बिल जमा कराए गए हैं. इन बिलों से करीब 3,500 करोड़ रुपये बिजली विभाग के खाते में पहुंचे हैं. बिल कलेक्शन के बदले मिलने वाले कमीशन से विद्युत सखियां अब तक 45.4 करोड़ रुपये कमा चुकी हैं. यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के साथ बिजली विभाग के राजस्व संग्रह को भी मजबूत कर रही है. महिलाओं को काम के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही और वे अपने क्षेत्र में रहते हुए आय अर्जित कर पा रही हैं.