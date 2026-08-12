बिजली बिल बनी कमाई की राह, यूपी की 16 हजार महिलाओं ने जुटाए 3500 करोड़

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UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे विद्युत सखी कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है. प्रदेश में अब तक 31,681 महिलाओं को विद्युत सखी के रूप में नियुक्त किया गया है. इनमें 16 हजार से अधिक महिलाएं ई वॉलेट रिचार्ज कर सक्रिय रूप से बिजली बिल कलेक्शन का काम कर रही हैं. कार्यक्रम ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को गांव और आसपास के क्षेत्रों में कमाई का अवसर उपलब्ध कराया है.
1.53 करोड़ बिल से बड़ा राजस्व संग्रह
पिछले पांच वर्षों में विद्युत सखियों के माध्यम से प्रदेश में 1.53 करोड़ से अधिक बिजली बिल जमा कराए गए हैं. इन बिलों से करीब 3,500 करोड़ रुपये बिजली विभाग के खाते में पहुंचे हैं. बिल कलेक्शन के बदले मिलने वाले कमीशन से विद्युत सखियां अब तक 45.4 करोड़ रुपये कमा चुकी हैं. यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के साथ बिजली विभाग के राजस्व संग्रह को भी मजबूत कर रही है. महिलाओं को काम के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही और वे अपने क्षेत्र में रहते हुए आय अर्जित कर पा रही हैं.
गांव में ही खुली रोजगार की राह
विद्युत सखी कार्यक्रम की खासियत यह है कि रोजगार और जनसुविधा दोनों को एक साथ जोड़ा गया है. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बिजली बिल कलेक्शन की व्यवस्था से जोड़ा जाता है. विद्युत विभाग के ई वॉलेट के माध्यम से वे उपभोक्ताओं के बिल जमा करती हैं और भुगतान के बाद उपभोक्ता को इसकी जानकारी मिल जाती है. इस व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं को अपने घर और गांव के आसपास काम करने का अवसर मिला है. साथ ही घरेलू जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है.
उपभोक्ताओं का समय और खर्च बचा
ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए भी विद्युत सखी कार्यक्रम काफी उपयोगी साबित हो रहा है. पहले कई गांवों के लोगों को बिजली बिल जमा करने के लिए दूर स्थित काउंटर या भुगतान केंद्र तक जाना पड़ता था. अब गांव और आसपास ही यह सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिससे समय और आने जाने का खर्च बच रहा है. बिल कलेक्शन पर मिलने वाला कमीशन विद्युत सखियों की आय का आधार है. ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये तक का बिजली बिल जमा कराने पर विद्युत सखी को 20 रुपये और शहरी क्षेत्र में 12 रुपये कमीशन मिलता है.
महिला कमाई संग विभाग को फायदा
विद्युत सखी मॉडल में महिलाओं की कमाई, उपभोक्ताओं की सुविधा और बिजली विभाग के राजस्व संग्रह तीनों पहलुओं को एक साथ जोड़ा गया है. 31 हजार से अधिक महिलाओं को विद्युत सखी के रूप में चिह्नित किया गया है, जबकि 16 हजार से अधिक महिलाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. गांवों में बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच स्थानीय स्तर पर विद्युत सखियां महत्वपूर्ण कड़ी बन रही हैं. स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आजीविका के नए अवसर देने की दिशा में यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा दे रही है.