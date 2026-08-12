/योगी सरकार में फूड प्रोसेसिंग का नया दौर, पूर्वांचल-मध्यांचल में बड़े ब्रांड्स ने खोले निवेश के दरवाजे

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Uttar Pradesh investment: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को खाद्य प्रसंस्करण और औद्योगिक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों का असर अब प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दिखाई देने लगा है. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जारी 40 एलओसी में पूर्वांचल और मध्यांचल की 21 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं. इससे संकेत मिल रहा है कि औद्योगिक निवेश का दायरा पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर नए जिलों तक पहुंच रहा है.
पूर्वांचल में बढ़ा फूड इंडस्ट्री नेटवर्क
पूर्वांचल में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़ी 10 परियोजनाएं प्रयागराज, अमेठी, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी और देवरिया जैसे जिलों में सामने आई हैं. वरुण बेवरेजेस की प्रयागराज, अमेठी और गोरखपुर क्षेत्र में परियोजनाएं पेय पदार्थ निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ा रही हैं. गोरखपुर में सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स का विस्तार और वाराणसी में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स की डेयरी परियोजना भी क्षेत्र में बढ़ते निवेश के उदाहरण हैं. रसिक रिफ्रेशमेंट और फॉरएवर डिस्टिलरी की परियोजनाएं भी इस औद्योगिक नेटवर्क का हिस्सा हैं.
मध्यांचल में बड़े ब्रांड्स की एंट्री
मध्यांचल में 12 परियोजनाओं के जरिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विस्तार हो रहा है. हरदोई इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर उभर रहा है, जहां वरुण बेवरेजेस, आईटीसी, बालाजी वेफर्स और हल्दीराम जैसी कंपनियों की परियोजनाएं शामिल हैं. कानपुर देहात में एचएल एग्रो प्रोडक्ट्स अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है. सीतापुर में रेडिको खेतान और डालमिया चीनी मिल्स की परियोजनाएं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं. यूनाइटेड ब्रेवरीज, ग्लोबस स्पिरिट्स, नील श्री शुगर और आरएसपीएल लिमिटेड की परियोजनाएं भी मध्यांचल के औद्योगिक विस्तार में शामिल हैं.
किसानों से उद्योगों तक बनेगी कड़ी
खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के विस्तार से कृषि उत्पादों के स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. इससे किसानों को स्थानीय बाजार और संगठित आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने के नए अवसर मिलने की उम्मीद है. वहीं लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, परिवहन और अन्य सहायक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है. सरकार का जोर कृषि उत्पादन को प्रसंस्करण उद्योग से जोड़कर जिलों में स्थानीय औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करने पर है.
निवेश के साथ रोजगार पर फोकस
योगी सरकार की निवेशक केंद्रित नीति के तहत कंपनियों को उनकी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज्ड इंसेंटिव और नीतिगत सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर है. इसका उद्देश्य नई इकाइयों के साथ मौजूदा उद्योगों के विस्तार और विविधीकरण को भी बढ़ावा देना है. प्रदेश का बड़ा कृषि आधार, बेहतर होती कनेक्टिविटी और औद्योगिक बुनियादी ढांचा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रहा है. पूर्वांचल और मध्यांचल में बड़े ब्रांड्स की बढ़ती मौजूदगी से स्थानीय स्तर पर रोजगार, बाजार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है.