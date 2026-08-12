/योगी सरकार में फूड प्रोसेसिंग का नया दौर, पूर्वांचल-मध्यांचल में बड़े ब्रांड्स ने खोले निवेश के दरवाजे

मध्यांचल में बड़े ब्रांड्स की एंट्री

मध्यांचल में 12 परियोजनाओं के जरिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विस्तार हो रहा है. हरदोई इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर उभर रहा है, जहां वरुण बेवरेजेस, आईटीसी, बालाजी वेफर्स और हल्दीराम जैसी कंपनियों की परियोजनाएं शामिल हैं. कानपुर देहात में एचएल एग्रो प्रोडक्ट्स अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है. सीतापुर में रेडिको खेतान और डालमिया चीनी मिल्स की परियोजनाएं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं. यूनाइटेड ब्रेवरीज, ग्लोबस स्पिरिट्स, नील श्री शुगर और आरएसपीएल लिमिटेड की परियोजनाएं भी मध्यांचल के औद्योगिक विस्तार में शामिल हैं.