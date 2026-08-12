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योगी सरकार में फूड प्रोसेसिंग का नया दौर, पूर्वांचल-मध्यांचल में बड़े ब्रांड्स ने खोले निवेश के दरवाजे

Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तेजी से विस्तार ले रहा है. प्रदेश में 40 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए गए हैं, जिनमें पूर्वांचल और मध्यांचल की 21 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 12, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:01 PM IST
योगी सरकार में फूड प्रोसेसिंग का नया दौर, पूर्वांचल-मध्यांचल में बड़े ब्रांड्स ने खोले निवेश के दरवाजे

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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