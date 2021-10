इस बार दीवाली ग्रीन पटाखों वाली: UP में केवल इको फ्रेंडली पटाखों की हो सकेगी बिक्री, सभी DM को जारी हुए ये आदेश

लखनऊ: UP सरकार ने सर्वोच्च न्याायलय के निर्देशों के अनुसार हरित पटाखों के विक्रय और उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. योगी सरकार (Yogi Government on Fire Crackers) ने निर्णय लिया है कि इस दीपावाली पूरे प्रदेश में ग्रीन यानी हरित पटाखे (Green Fire Crackers in UP) बेचे जा सकेंगे. अपर मुख्य सचिव शासन अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक, जिस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता (Air Quality) मॉडरेट अथवा बेहतर होगी, वहां संबंधित अधिकारियों द्वारा हरित पटाखों का विक्रय और उपयोग की अनुमति दी जा सकती है.

जारी हुआ है ये आदेश

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि आतिशबाजी (फायर क्रेकर्स) के ब्रिकी/प्रयोग के संबंध मे विस्तृत दिशा निर्देश प्रदेश के समस्त जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को जारी किये गये हैं. निर्देशों में कहा गया है कि एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन कोविड-19 महामारी की परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में हरित पटाखों का विक्रय एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर उपयोग अनुमन्य किया गया है.

इन शहरों में की जा रही है वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 27 शहरों में वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जा रही है. इस साल यानी 2021 में जनवरी से सितंबर तक प्रदेश के सभी शहरों जैसे-लखनऊ, कानपुर, आगरा, सोनभद्र, गजरौला, गाजियाबाद, हापुड़, वाराणसी, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, मुज्जफ्फरनगर, बागपत, बुलन्दशहर अलीगढ़ और अयोध्या में वायु गुणवत्ता का स्तर मॉडरेट पाया गया है.

WATCH LIVE TV