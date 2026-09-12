/5,123 छात्रों को पढ़ाई के साथ मिलेगा हुनर, योगी सरकार का ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ तैयार; जानें कौन-कौन से कोर्स

प्रोजेक्ट प्रवीण का मकसद विद्यार्थियों को सिर्फ किसी ट्रेड की जानकारी देना नहीं है. योजना के जरिए उन्हें भविष्य की रोजगार जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा. कौशल हासिल करने के बाद विद्यार्थी निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर तलाश सकेंगे और अपनी रुचि के मुताबिक स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे. जल्द ही विद्यालयवार विद्यार्थियों का पंजीकरण शुरू होगा. इसके बाद उनकी रुचि के आधार पर ट्रेड आवंटित किए जाएंगे. प्रशिक्षण की गुणवत्ता और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए हर विद्यालय में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा.