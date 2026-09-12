/5,123 छात्रों को पढ़ाई के साथ मिलेगा हुनर, योगी सरकार का ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ तैयार; जानें कौन-कौन से कोर्स

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उत्तर प्रदेश के सात आवासीय सर्वोदय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा. ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ के तहत बांदा मंडल के सात विद्यालयों में पढ़ने वाले 5,123 विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार अलग-अलग ट्रेड सिखाए जाएंगे. तीन से छह महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के साथ सप्ताह में दो दिन प्रैक्टिकल क्लास भी होंगी. प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और एनएसडीसी का संयुक्त प्रमाणपत्र मिलेगा.
बांदा मंडल के 7 स्कूलों में शुरुआत
योगी सरकार की पहल के तहत यह कौशल प्रशिक्षण बांदा मंडल के सात जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शुरू किया जाएगा. इनमें बांदा के दो, चित्रकूट के तीन और हमीरपुर व महोबा के एक-एक विद्यालय शामिल हैं. इन आवासीय विद्यालयों में मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है. अब कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ कौशल प्रशिक्षण का मौका भी मिलेगा.
रुचि के हिसाब से मिलेंगे ट्रेड
प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत विद्यार्थियों को उनकी रुचि और उपलब्ध ट्रेड के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. अपैरल, आईटी-आईटीईएस, रिटेल मैनेजमेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में तीन से छह महीने के सर्टिफिकेट कोर्स होंगे. प्रशिक्षण को सिर्फ किताबों और थ्योरी तक सीमित नहीं रखा जाएगा. सप्ताह में दो दिन प्रैक्टिकल क्लास भी होंगी, ताकि विद्यार्थी सीखे हुए हुनर को व्यवहार में इस्तेमाल कर सकें.
स्कूल में ही मिलेगा प्रशिक्षण
विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाने की जरूरत नहीं होगी. संबंधित विद्यालय परिसर में ही प्रशिक्षकों की तैनाती कर प्रशिक्षण कराया जाएगा. इससे विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी. खास बात यह है कि प्रशिक्षण का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. यानी विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर इसके लिए कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.
मिलेगा संयुक्त प्रमाणपत्र
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा. सफल विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएसडीसी का संयुक्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा. इसके जरिए विद्यार्थियों को आगे रोजगार के साथ स्वरोजगार के विकल्प तलाशने में भी मदद मिलेगी.
रोजगार के लिए तैयार होंगे छात्र
प्रोजेक्ट प्रवीण का मकसद विद्यार्थियों को सिर्फ किसी ट्रेड की जानकारी देना नहीं है. योजना के जरिए उन्हें भविष्य की रोजगार जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा. कौशल हासिल करने के बाद विद्यार्थी निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर तलाश सकेंगे और अपनी रुचि के मुताबिक स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे. जल्द ही विद्यालयवार विद्यार्थियों का पंजीकरण शुरू होगा. इसके बाद उनकी रुचि के आधार पर ट्रेड आवंटित किए जाएंगे. प्रशिक्षण की गुणवत्ता और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए हर विद्यालय में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा.