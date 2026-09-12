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5,123 छात्रों को पढ़ाई के साथ मिलेगा हुनर, योगी सरकार का ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ तैयार; जानें कौन-कौन से कोर्स

उत्तर प्रदेश के सात आवासीय सर्वोदय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा. ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ के तहत बांदा मंडल के सात विद्यालयों में पढ़ने वाले 5,123 विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार अलग-अलग ट्रेड सिखाए जाएंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 12, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:35 PM IST
5,123 छात्रों को पढ़ाई के साथ मिलेगा हुनर, योगी सरकार का ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ तैयार; जानें कौन-कौन से कोर्स

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