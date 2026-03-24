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यूपी की 7 नदियों को मिला नया जीवन, खिल उठे किसानों के चेहरे, योगी सरकार की पहल लाई रंग

Lucknow News: मानवीय भूल और जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ गई प्रयागराज की दो नदियों को योगी सरकार ने नया जीवन दिया है. लुप्तप्राय हो चुकी दोनों नदियां अब अपने पूर्ण प्रवाह के साथ इलाके में कलरव कर रही हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 24, 2026, 09:32 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Lucknow News: नदियां मानव जीवन और पर्यावरण विकास की प्राणवायु हैं. मानवीय लापरवाही और जलवायु परिवर्तन से छोटी छोटी नदियां लुप्तप्राय हो रही हैं. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही नदियों को पुनर्जीवित करने में जुटी है. प्रयागराज मंडल में भी यह प्रयास रंग लाया है. यहां लपरी और कर्णावती को पुनर्जीवन मिला है.

प्रयागराज की दो नदियों को मिला 'नया जीवन'
मानवीय भूल और जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ गई प्रयागराज की दो नदियों को योगी सरकार ने नया जीवन दिया है. लुप्तप्राय हो चुकी दोनों नदियां अब अपने पूर्ण प्रवाह के साथ इलाके में कलरव कर रही हैं. लपरी नदी प्रयागराज के कोरांव इलाके निश्चिन्तपुर पहाड़ी से निकल कर 12 से अधिक ग्राम पंचायतों के लगभग 18 किमी क्षेत्र में प्रवाहित होकर बेलन नदी में समाहित होती थी.

कर्णावती नदी 
इसी तरह मांडा में कर्णावती नदी माण्डव्य ऋषि की तपोस्थली मूर्तियादह पहाड़ी से निकल कर 15 से अधिक ग्राम पंचायतों के लगभग 19 किमी. क्षेत्र प्रवाहित हो रही है. इसके बाद ये नदी विन्ध्यांचल में गैपुरा के समीप गंगा जी में समाहित हो जाती थीं. दोनों नदियां अपने प्रवाह क्षेत्र में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती थीं, लेकिन कालान्तर में बदलती परिस्थितियों और उपेक्षा का शिकार होने के कारण दोनों नदियां अपना अस्तित्व खोकर विलुप्त हो गईं. इससे पेयजल, भूगर्भ जल पर भयानक संकट आ पड़ा.

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पुराने स्वरूप में लौट रहीं दोनों नदियां 
सीडीओ हर्षिका सिंह बताती हैं कि सरकार नदी संरक्षण संकल्प के अंतर्गत 5 जून 2023 स्थानीय लोगों, स्वयं सेवी संस्थाओं, ग्राम प्रधान समूहों जन प्रतिनिधियों, महिला स्वयं सहायता समूह और मनरेगा श्रमिकों ने इसके लिए सामूहिक संकल्प लेकर काम शुरू किया और अब दोनों नदियां अपने पुराने रूप में आ गई हैं.

सरकार ने जारी किया 102.44 लाख का बजट 
सरकार की तरफ से निरंतर सहयोग दिया गया. सीडीओ का कहना है कि मनरेगा के 102.44 लाख के बजट से अनवरत कई माह तक युद्धस्तर पर जल प्रवाह की ढ़ाल के अनुरूप खुदाई, तटबन्ध निर्माण, प्रवाह क्षेत्र में आने वाले छोटे बड़े नाले, नालियों, जल वाहिनियों एवं पोखरों की सफाई, इनलेट, आउटलेट, का निर्माण कराया गया.

सिंचाई क्षेत्र में हुई वृद्धि 
नदियों को पुनर्जीवित करने में सभी क्षेत्रवासियों ने भागीरथ सहयोग किया. इसमें दोनों नदियों जीवंत स्वरूप प्राप्त कर पूर्व की भांति अपने मूल आकार के साथ प्रवाहमान हो गई है. दोनों नदियों पर बने 17 चेक डैम से माण्डा के लगभग 35 वर्ग किमी. कोरांव के लगभग 30 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में सिंचित क्षमता में वृद्धि हुई है. इस कार्य में 44,539 मानव दिवसों का सृजन मनरेगा के अंतर्गत किया गया.

40 हजार से अधिक पेड़ लगाए 
नदी के दोनों तरफ 40 हजार से अधिक पेड़ लगाए गए. दो वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद नदी का पूरा मार्ग पानी से भर गया. खेल लहलहा उठे. नदियों के किनारे जीवन अंगड़ाई लेने लगा. छोटी नदियों का अस्तित्व सिर्फ पारिस्थितिकी ही नहीं बल्कि कृषि, भूजल और ग्रामीण जीवन के लिए भी अति आवश्यक हैं. योगी सरकार इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए भागीरथ प्रयास कर रही है. प्रयागराज मंडल में विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच चुकी 7 नदियों को चिन्हित कर इन्हें नया जीवन दिया जा रहा है.

58 किमी. लंबी ससुर खदेरी नदी को किया जा रहा पुनर्जीवित
मंडल कमिश्नर सौम्या अग्रवाल बताती हैं कि प्रयागराज जिले में लपरी, कर्णावती और वरुणा नदी, फतेहपुर जिले में सुसर खदेरी और पांडु नदी और प्रतापगढ़ की सई नदी और चमरौरा नदी को पुनर्जीवन देकर संरक्षित करने का प्रयास जारी है. इसमें सबसे बड़ा अभियान ससुर खदेरी नदी को लेकर है जो तीन जिलों में कभी प्रवाहित होती थी. 58 किमी लंबी ससुर खदेरी नदी को दूसरे चरण में पुनर्जीवित किया जा रहा है. इसका जो फतेहपुर के फरसी गांव की अखनई झील से निकल कौशाम्बी और प्रयागराज के 125 गांवों में कभी प्रवाहित होते हुए प्रयागराज में यमुना नदी में गिरती थी. शासन की तरफ से 2.56 करोड़ की लागत से इसका पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है.

नदियों के पुनर्जीवन से बदलने लगी विकास की तस्वीर
नदियों का संरक्षण और संवर्धन योगी सरकार की प्राथमिकता रही है. इस प्राथमिकता और सर्व सहयोग से दोनों नदियों को पुनर्जीवन मिला जिससे जनमानस को जहां एक ओर पेयजल की सुनिश्चितता हुई तो वहीं दूसरी ओर संचित जल खेतों की सिंचाई हेतु एक सफल साधन भी सिद्ध हो रहा है.

नदियां, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की चाबी
नदियों के पुनर्जीवन अभियान पर कार्य करने वाले समाज शेखर कहते हैं कि नदी एक जल का स्रोत मात्र नहीं बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की चाबी है. दोनों नदियों को मिले नव जीवन से नदी के किनारे बसे किसान सुखी समृद्ध होंगे. पुनर्जीवन की इस प्रक्रिया में दोनो नदियों के तटों पर लगभग 40 हजार वृक्षों का रोपण भी किया गया है. इससे न मिट्टी का कटान रुकेगा, बल्कि मृदा संरक्षण भी होगा. जीव जन्तुओं और पशु पक्षियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ जैव विविधिता में सम्पन्नता आयेगी. जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में पेयजल एवं भूगर्भ जल संरक्षण की ओर उठाया गया यह एक कदम क्षेत्र एवं प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, विकास गाथा में नव चेतना का संचार कर रहा है.

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