Add Zee Business As A Preferred Source
App

स्वतंत्रता दिवस पर योगी सरकार की नई पहल, अब QR कोड से मिशन निदेशक तक पहुंचेगी युवाओं की बात

UP News: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कौशल विकास को तकनीक और पारदर्शिता से जोड़ते हुए स्वतंत्रता दिवस पर ‘कौशल संपर्क’ QR कोड की शुरुआत की है. अब प्रशिक्षण ले रहे युवा QR कोड स्कैन कर सीधे मिशन तक अपनी बात, शिकायत और सुझाव पहुंचा सकेंगे.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 15, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:47 PM IST
स्वतंत्रता दिवस पर योगी सरकार की नई पहल, अब QR कोड से मिशन निदेशक तक पहुंचेगी युवाओं की बात

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आजादी का मतलब अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा, असमानता से सर्वथा मुक्ति: सीएम योगी
2
3
4
5