स्वतंत्रता दिवस पर योगी सरकार की नई पहल, अब QR कोड से मिशन निदेशक तक पहुंचेगी युवाओं की बात

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यालय परिसर में ‘कौशल वाटिका’ का भी उद्घाटन किया गया. इसका उद्देश्य परिसर में हरियाली बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है. कार्यक्रम में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर 15 जुलाई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रमों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. इस मौके पर अपर मिशन निदेशक पूजा मिश्रा, संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार, वित्त नियंत्रक संदीप कुमार, सहायक निदेशक डॉ. एम.के. सिंह, सहायक निदेशक पवित्रा टंडन, सीओओ आशीष कुमार समेत मिशन के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.