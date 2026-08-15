स्वतंत्रता दिवस पर योगी सरकार की नई पहल, अब QR कोड से मिशन निदेशक तक पहुंचेगी युवाओं की बात

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उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मुख्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और नई पहलों के साथ मनाया गया. कार्यक्रम की शुरुआत मिशन निदेशक पुलकित खरे ने ध्वजारोहण कर की. इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को नमन किया. इस दौरान पुलकित खरे ने कहा कि स्वतंत्रता हमें अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों का भी एहसास कराती है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को कौशल संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई पहल कर रही है.
युवाओं को रोजगारपरक कौशल के साथ नई तकनीकों और सॉफ्ट स्किल्स से जोड़ने पर भी जोर दिया गया. समारोह के दौरान आईटीपी तीव्र एजुकेशन टेक प्राइवेट लिमिटेड और फुल्गोर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए. इन एमओयू के जरिए युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी AI और सॉफ्ट स्किल्स का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे उनकी तकनीकी जानकारी के साथ संवाद क्षमता, व्यक्तित्व विकास और रोजगार की तैयारी को बेहतर बनाने पर फोकस रहेगा.
कौशल संपर्क से सीधे पहुंचेगी बात
प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए ‘कौशल संपर्क’ QR कोड लॉन्च किया गया है. ट्रेनिंग सेंटर पर लगाए गए इस QR कोड को स्कैन कर युवा अपनी ट्रेनिंग को लेकर फीडबैक दे सकेंगे. वे बता सकेंगे कि प्रशिक्षण कैसा चल रहा है, उन्हें क्या अच्छा लगा और किन चीजों में सुधार की जरूरत है. इसके साथ ही शिकायत और सुझाव भी दर्ज कराए जा सकेंगे. इससे प्राप्त फीडबैक सीधे मिशन तक पहुंचेगा और प्रशिक्षण केंद्रों की निगरानी तथा गुणवत्ता सुधार में मदद मिलेगी.
कौशल वाटिका से पर्यावरण संदेश
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यालय परिसर में ‘कौशल वाटिका’ का भी उद्घाटन किया गया. इसका उद्देश्य परिसर में हरियाली बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है. कार्यक्रम में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर 15 जुलाई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रमों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. इस मौके पर अपर मिशन निदेशक पूजा मिश्रा, संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार, वित्त नियंत्रक संदीप कुमार, सहायक निदेशक डॉ. एम.के. सिंह, सहायक निदेशक पवित्रा टंडन, सीओओ आशीष कुमार समेत मिशन के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.