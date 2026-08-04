योगी सरकार का किसानों पर बड़ा दांव, अनुपूरक बजट में खेती-डेयरी-पशुपालन को नई ताकत

अनुपूरक बजट में किसानों को आधुनिक खेती के लिए भी अतिरिक्त सहायता दी गई है. प्रमाणित बीजों पर अनुदान के लिए 20 करोड़ रुपये, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट और जैव उर्वरकों पर अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपये तथा प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीजवर्धन योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 2 करोड़ रुपये, मैकेनिकल गन्ना कटाई यंत्रों की खरीद के लिए 10.40 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के लिए 4.71 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, बीज परीक्षण और कृषि अनुसंधान से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए भी अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है. इन कदमों से खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, लागत में कमी और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में नई गति मिलने की उम्मीद है.