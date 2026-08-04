योगी सरकार का किसानों पर बड़ा दांव, अनुपूरक बजट में खेती-डेयरी-पशुपालन को नई ताकत

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लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता दी है. सरकार ने खेती, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, खाद्य सुरक्षा और कृषि अवसंरचना से जुड़ी कई योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है. लोककल्याण संकल्प पत्र-2022 में किए गए वादे के अनुरूप भामाशाह भाव स्थिरता कोष के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों के मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से किसानों को राहत मिल सके. इसके साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना, सरदार वल्लभभाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन और अन्य योजनाओं को भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी गई है.
खाद्य सुरक्षा और किसानों को सहारा
सरकार ने खाद्य एवं रसद विभाग के लिए 254.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 181 करोड़ रुपये और खाद्यान्न आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 32.40 करोड़ रुपये शामिल हैं. सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है. इससे किसानों के उत्पादन और उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न की आपूर्ति व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है.
उद्यान और फसल संरक्षण पर फोकस
अनुपूरक बजट में उद्यान विभाग के लिए 245.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें भामाशाह भाव स्थिरता कोष के लिए 100 करोड़ रुपये और निजी शीतगृहों में भंडारित आलू के भंडारण शुल्क पर अनुदान के लिए भी 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं. अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, आगरा के संपर्क मार्ग के निर्माण एवं भूमि क्रय के लिए 9.53 करोड़ रुपये दिए गए हैं. मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना के लिए 14 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये तथा सरदार वल्लभभाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इन योजनाओं का उद्देश्य बागवानी, प्रसंस्करण और कृषि विपणन को नई गति देना है.
डेयरी और पशुपालन को मिली मजबूती
सरकार ने दुग्धशाला विकास विभाग के लिए 211.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसमें नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 150 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के लिए 25 करोड़ रुपये शामिल हैं. वहीं पशुधन विभाग के लिए 78.62 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. गो आश्रय केंद्रों की स्वावलंबन योजना के लिए 31.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इन योजनाओं का उद्देश्य पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना है.
कृषि अवसंरचना और आधुनिक खेती
अनुपूरक बजट में किसानों को आधुनिक खेती के लिए भी अतिरिक्त सहायता दी गई है. प्रमाणित बीजों पर अनुदान के लिए 20 करोड़ रुपये, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट और जैव उर्वरकों पर अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपये तथा प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीजवर्धन योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 2 करोड़ रुपये, मैकेनिकल गन्ना कटाई यंत्रों की खरीद के लिए 10.40 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के लिए 4.71 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, बीज परीक्षण और कृषि अनुसंधान से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए भी अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है. इन कदमों से खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, लागत में कमी और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में नई गति मिलने की उम्मीद है.