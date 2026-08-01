योगी सरकार की बड़ी पहल, 22 दिन में 5.23 लाख से ज्यादा शिक्षक-कार्मिकों की ई-केवाईसी पूरी

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UP Education: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना तेजी से आगे बढ़ रही है. 8 जुलाई को वाराणसी से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए शुरू हुई इस योजना में महज 22 दिनों के भीतर 5.23 लाख से अधिक शिक्षक-कार्मिकों और उनके आश्रितों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है. वहीं 26 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग के लिए योजना शुरू होने के सिर्फ चार दिनों के भीतर लगभग 47 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो गया. ई-केवाईसी पूरी होने के बाद लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी.
सरकार ने इस योजना की घोषणा 20 फरवरी 2026 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में की थी. इसके बाद रिकॉर्ड समय में पोर्टल, अस्पतालों की सूची, तकनीकी व्यवस्था और विभागीय तैयारियां पूरी की गईं. घोषणा के 138 दिनों के भीतर योजना का शुभारंभ कर दिया गया और फिर कुछ ही दिनों बाद इसे उच्च शिक्षा विभाग तक भी विस्तार दे दिया गया. सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है.
बेसिक शिक्षा विभाग में सबसे तेज प्रगति
योजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के 11,03,464 पात्र शिक्षक-कार्मिकों को शामिल किया गया है. इनमें से अब तक 4,57,390 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है. विभाग स्तर पर सभी जिलों में अभियान की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि हर पात्र शिक्षक, कर्मचारी और उनके आश्रित समयबद्ध तरीके से योजना से जुड़ सकें.
माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बढ़ी रफ्तार
माध्यमिक शिक्षा विभाग के 1,47,543 पात्र लाभार्थियों में से 65,754 शिक्षक-कार्मिक ई-केवाईसी पूरी कर चुके हैं. वहीं 26 जुलाई को योजना में शामिल हुए उच्च शिक्षा विभाग ने भी तेज गति दिखाई है. विभाग के 38,011 पात्र लाभार्थियों में से केवल चार दिनों में 17,734 लोगों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली, जो लगभग 47 प्रतिशत है. इससे योजना के प्रति शिक्षकों का बढ़ता भरोसा साफ दिखाई देता है.
मिशन मोड में चल रहा अभियान
प्रदेश के तीनों शिक्षा विभागों के कुल 12,89,018 पात्र लाभार्थियों में से अब तक 5,40,878 शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और उनके आश्रित योजना से जुड़ चुके हैं. महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बताया कि शासन और विभागीय स्तर पर अभियान की लगातार समीक्षा की जा रही है. सभी जिलों और शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी की ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरी कराई जाए, ताकि सभी को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिल सके.