योगी सरकार की बड़ी पहल, 22 दिन में 5.23 लाख से ज्यादा शिक्षक-कार्मिकों की ई-केवाईसी पूरी

UP Education: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना तेजी से आगे बढ़ रही है. 8 जुलाई को वाराणसी से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए शुरू हुई इस योजना में महज 22 दिनों के भीतर 5.23 लाख से अधिक शिक्षक-कार्मिकों और उनके आश्रितों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है. वहीं 26 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग के लिए योजना शुरू होने के सिर्फ चार दिनों के भीतर लगभग 47 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो गया. ई-केवाईसी पूरी होने के बाद लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी.