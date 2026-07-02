शौचालय से पक्का घर और मुफ्त गैस तक... जानिए 2017 के बाद कैसे बदली यूपी की तस्वीर

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UP News: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ा बदलाव देखने को मिला. राज्य सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार के बेहतर तालमेल की वजह से गरीबों, किसानों और महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से पहुंचा. सरकार इसे "डबल इंजन सरकार" का असर बता रही है. सरकार का कहना है कि 2017 से पहले कई केंद्रीय योजनाएं उत्तर प्रदेश में धीमी रफ्तार से लागू हो रही थीं. कुछ मामलों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी हुई तो कुछ योजनाओं को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली. लेकिन योगी सरकार बनने के बाद इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई और करोड़ों लोगों तक उनका लाभ पहुंचा.
गरीबों के सिर पर पक्की छत का सपना हुआ पूरा
हर गरीब परिवार को पक्का घर देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी. हालांकि शुरुआती वर्षों में उत्तर प्रदेश में इस योजना की रफ्तार काफी धीमी रही. सरकार का दावा है कि 2014 से 2017 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार से भी कम मकानों का निर्माण हो पाया था. योगी सरकार बनने के बाद इस योजना को प्राथमिकता दी गई. पिछले नौ वर्षों में प्रदेश के 62 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया. इससे लाखों ऐसे परिवारों को राहत मिली, जो वर्षों से कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे. आज इन परिवारों के पास सुरक्षित और स्थायी आवास है.
किसानों को मिला फसल बीमा का बड़ा सहारा
खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर होती है. सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाएं किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती हैं. ऐसे जोखिमों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी. सरकार के मुताबिक, 2017 से पहले प्रदेश में इस योजना का लाभ बहुत कम किसानों तक पहुंच पाया था. लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में इसका दायरा तेजी से बढ़ा. पिछले नौ वर्षों में 79 लाख से अधिक किसानों को इस योजना के तहत 6,283 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया. इससे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को आर्थिक संबल मिला और खेती में भरोसा बढ़ा.
स्वच्छ भारत मिशन ने बदल दी गांवों की तस्वीर
स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना था. लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 तक इसकी रफ्तार बेहद धीमी रही. मार्च 2017 तक ग्रामीण स्वच्छता का दायरा करीब 35 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया था और राज्य का कोई भी जिला पूरी तरह ओडीएफ (Open Defecation Free) घोषित नहीं हो सका था. योगी सरकार बनने के बाद इस अभियान को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया गया. सरकार के अनुसार, अब तक 3.31 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को 100 प्रतिशत ओडीएफ राज्य घोषित किया गया. इतना ही नहीं, 94 हजार से ज्यादा गांव ओडीएफ प्लस की श्रेणी में शामिल किए जा चुके हैं, जहां ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी विकसित की गई है.
उज्ज्वला योजना से महिलाओं को मिला धुएं से छुटकारा
ग्रामीण इलाकों में लंबे समय तक महिलाओं को लकड़ी और उपलों के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था. इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता था. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इस स्थिति को बदलने का काम किया. सरकार का कहना है कि पिछले नौ वर्षों में 1.86 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया. इससे लाखों परिवारों की रसोई धुएं से मुक्त हुई और महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया.
अब होली और दिवाली पर मिल रहा मुफ्त गैस रिफिल
उज्ज्वला योजना को और प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और कदम उठाया. अब उज्ज्वला लाभार्थियों को होली और दीपावली पर दो मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल दिए जा रहे हैं. सरकार का मानना है कि इससे गरीब परिवारों पर रसोई गैस का आर्थिक बोझ कम हुआ है और वे नियमित रूप से एलपीजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं. पहले कई परिवार शुरुआती सिलेंडर खत्म होने के बाद दोबारा गैस नहीं भरवा पाते थे, लेकिन अतिरिक्त सहायता मिलने से अब यह समस्या काफी हद तक कम हुई है.
डबल इंजन मॉडल को सरकार बता रही विकास की ताकत
प्रदेश सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय का सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचा है. आवास, शौचालय, किसान बीमा और उज्ज्वला जैसी योजनाओं के जरिए गरीब, किसान और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया है. सरकार के मुताबिक, इन योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव लाना है. बेहतर आवास, स्वच्छता, सुरक्षित रसोई और खेती में सुरक्षा जैसे कदमों ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास की नई तस्वीर पेश की है.
योजनाओं के विस्तार पर रहेगा आगे भी फोकस
प्रदेश सरकार का कहना है कि आने वाले समय में भी केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक तेजी से पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा. डिजिटल तकनीक, पारदर्शी व्यवस्था और समयबद्ध क्रियान्वयन के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से वंचित न रहना पड़े. सरकार का दावा है कि बीते नौ वर्षों में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और दायरे में जो बदलाव आया है, उसने उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को नई पहचान देने का काम किया है.