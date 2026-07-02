शौचालय से पक्का घर और मुफ्त गैस तक... जानिए 2017 के बाद कैसे बदली यूपी की तस्वीर

स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना था. लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 तक इसकी रफ्तार बेहद धीमी रही. मार्च 2017 तक ग्रामीण स्वच्छता का दायरा करीब 35 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया था और राज्य का कोई भी जिला पूरी तरह ओडीएफ (Open Defecation Free) घोषित नहीं हो सका था. योगी सरकार बनने के बाद इस अभियान को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया गया. सरकार के अनुसार, अब तक 3.31 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को 100 प्रतिशत ओडीएफ राज्य घोषित किया गया. इतना ही नहीं, 94 हजार से ज्यादा गांव ओडीएफ प्लस की श्रेणी में शामिल किए जा चुके हैं, जहां ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी विकसित की गई है.