यूपी की स्वास्थ्य सेवा होगी और बेहतर, मेडिकल कॉलेज में तैनात होंगे नए 1,228 नर्सिंग अफसर

UP News: उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार 22 मार्च को 1,228 नवचयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेगी. रविवार को लोकभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं 492 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जबकि शेष 736 अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में जनप्रतिनिधियों द्वारा लाइव कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.

सरकार का यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अमित कुमार घोष के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग में खाली पदों को तेजी से भरा जा रहा है, ताकि अस्पतालों में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें. भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी की गई है. कुल 1,228 चयनित अभ्यर्थियों में 1,097 महिलाएं और 131 पुरुष शामिल हैं.

इन नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती प्रदेश के 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा और बदायूं के साथ-साथ जेके कैंसर संस्थान और हृदय रोग संस्थान कानपुर में की जाएगी.

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चिकित्सा शिक्षा विभाग की सचिव एवं महानिदेशक डॉ. सारिका मोहन ने बताया कि यह भर्ती प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा. प्रदेश सरकार इस वर्ष करीब डेढ़ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया तेजी से जारी है.

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