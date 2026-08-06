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आगरा में यमुना किनारे बनेगा भव्य ग्रीन पार्क, 3.46 करोड़ की परियोजना से बदलेगी ताजनगरी की तस्वीर

योगी सरकार अमृत 2.0 योजना के तहत आगरा में यमुना किनारे 3.46 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक ग्रीन पार्क विकसित कर रही है. परियोजना में पाथवे, ओपन जिम, एम्फीथिएटर, पार्किंग, फाउंटेन और सघन पौधरोपण जैसी सुविधाएं शामिल होंगी.

Written ByShailesh Yadav
Published: Aug 06, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:49 PM IST
आगरा में यमुना किनारे बनेगा भव्य ग्रीन पार्क, 3.46 करोड़ की परियोजना से बदलेगी ताजनगरी की तस्वीर

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Shailesh Yadav

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शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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