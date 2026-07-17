Add Zee Business As A Preferred Source
App

दूध-घी-मसाले-तेल कुछ भी नहीं बचा.. यूपी में मिलावटखोरों पर योगी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक

UP News: उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाकर साफ संदेश दिया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 17, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:55 PM IST
दूध-घी-मसाले-तेल कुछ भी नहीं बचा.. यूपी में मिलावटखोरों पर योगी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खेत में महिला को लगी गोली, गांव में मचा हड़कंप... आखिर किसने चलाई फायरिंग?
Farrukhabad news1 hr ago
2
ram mandir donation theft1 hr ago
3
kanpur latest news2 hrs ago
4
UP IPS Transfer News2 hrs ago
5
Uttar Pradesh Weather Alert3 hrs ago