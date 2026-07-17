दूध-घी-मसाले-तेल कुछ भी नहीं बचा.. यूपी में मिलावटखोरों पर योगी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक

खाद्य तेल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई विशेष टीमों ने 64 निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया. 210 नमूने जांच के लिए भेजे गए और 4,153 किलोलीटर खाद्य तेल जब्त किया गया. जांच में कई नमूने असुरक्षित या मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिसके बाद 14 इकाइयों के विभिन्न ब्रांडों पर रोक लगा दी गई. इसी तरह घी के कई ब्रांड भी जांच में फेल पाए गए. इसके बाद उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की कुल 11 निर्माण इकाइयों के ब्रांडों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर सुधार होने तक प्रतिबंध लगा दिया गया.