दूध-घी-मसाले-तेल कुछ भी नहीं बचा.. यूपी में मिलावटखोरों पर योगी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक

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UP News: उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाकर साफ संदेश दिया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने पूरे प्रदेश में एक साथ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए हजारों जगहों पर निरीक्षण और छापेमारी की. इस अभियान में करोड़ों रुपये की मिलावटी और संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की गई जबकि बड़ी मात्रा में खराब और असुरक्षित खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया.
हजारों जगह छापे.. करोड़ों का माल जब्त
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर लिए गए संकल्प को अमल में लाते हुए एफएसडीए ने पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया. इस दौरान 3,537 निरीक्षण किए गए और 2,075 स्थानों पर छापेमारी हुई. अधिकारियों ने 2,965 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे. कार्रवाई के दौरान करीब 2,929.86 कुंतल खाद्य सामग्री जब्त की गई जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11.66 करोड़ रुपये बताई गई है. वहीं 551.71 कुंतल असुरक्षित और मिलावटी खाद्य सामग्री जिसकी कीमत करीब 63.17 लाख रुपये थी. उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया ताकि वह बाजार तक न पहुंच सके.
मसालों से लेकर दूध और घी तक..
इस विशेष अभियान में केवल एक-दो उत्पादों पर ही नहीं बल्कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी प्रमुख खाद्य पदार्थों की जांच की गई. खुले और पैक्ड मसाले, दूध, पनीर, घी, दही, खाद्य तेल, पैकेज्ड पेयजल, जैम, जेली, सॉस, मेयोनेज, अचार और चटनी जैसी कई श्रेणियों में अलग-अलग चरणों में कार्रवाई हुई. विभाग का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं था बल्कि लोगों का भरोसा सुरक्षित खाद्य पदार्थों पर मजबूत करना और कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित करना भी था.
मसालों में भी मिली बड़ी गड़बड़ी
मसालों की जांच के दौरान 1,055 नमूने लिए गए. छापेमारी में 419.7 क्विंटल मसाले जब्त किए गए जिनकी अनुमानित कीमत करीब 67.78 लाख रुपये थी. जांच में बड़ी मात्रा में मसाले मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए. ऐसे 80.47 क्विंटल मसालों को, जिनकी कीमत करीब 15.17 लाख रुपये थी, मौके पर ही नष्ट करा दिया गया.
दूध और दुग्ध उत्पादों पर सबसे बड़ी कार्रवाई
सबसे ज्यादा कार्रवाई दूध और दुग्ध उत्पादों के कारोबार पर हुई. विभाग ने 572 स्थानों पर छापे मारकर 885 नमूने जांच के लिए लिए. इस दौरान 1,876.66 क्विंटल दूध और दुग्ध उत्पाद जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 10.66 करोड़ रुपये थी. वहीं 211.96 क्विंटल मिलावटी और असुरक्षित दूध व दुग्ध उत्पादों को बाजार में पहुंचने से पहले ही नष्ट करा दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की सेहत को खतरे से बचाया गया.
पेयजल कंपनियों पर भी सरकार का सख्त रुख
पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर बनाने वाली इकाइयों पर भी विभाग ने सख्ती दिखाई. 212 छापों के दौरान 224 नमूने लिए गए. जांच के बाद 56 इकाइयों को सुधार नोटिस जारी किया गया, 41 लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, 57 इकाइयों को सील किया गया और 37 इकाइयों का उत्पादन बंद करा दिया गया. इसके अलावा 293 किलोलीटर पैकेज्ड पेयजल भी जब्त किया गया. प्रदेशभर की 520 इकाइयों की जांच में बड़ी संख्या में नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद कई ब्रांडों पर सुधार होने तक रोक लगा दी गई.
खाद्य तेल और घी बनाने वाली इकाइयों पर भी गिरी गाज
खाद्य तेल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई विशेष टीमों ने 64 निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया. 210 नमूने जांच के लिए भेजे गए और 4,153 किलोलीटर खाद्य तेल जब्त किया गया. जांच में कई नमूने असुरक्षित या मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिसके बाद 14 इकाइयों के विभिन्न ब्रांडों पर रोक लगा दी गई. इसी तरह घी के कई ब्रांड भी जांच में फेल पाए गए. इसके बाद उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की कुल 11 निर्माण इकाइयों के ब्रांडों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर सुधार होने तक प्रतिबंध लगा दिया गया.
6 जिलों में दर्ज हुई FIR
अभियान के दौरान गंभीर मामलों में शाहजहांपुर, मथुरा, अमरोहा, अलीगढ़, बदायूं और उन्नाव में कुल छह एफआईआर दर्ज कराई गईं. जांच में कहीं सिंथेटिक रंग से सौंफ तैयार की जा रही थी, कहीं नकली पनीर बनाया जा रहा था, तो कहीं नकली दूध और घी तैयार करने का खेल चल रहा था. अमरोहा में प्रतिबंधित पदार्थों से बटर बनाने का मामला सामने आया, जबकि मथुरा और उन्नाव में बिना लाइसेंस और सील तोड़कर दोबारा उत्पादन किए जाने का खुलासा हुआ. इन मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
छोटे दुकानदार नहीं, बड़े मिलावटखोर रहे निशाने पर
एफएसडीए की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने साफ किया कि इस अभियान का उद्देश्य छोटे दुकानदारों को परेशान करना नहीं था. विभाग ने विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बनाया जो संगठित तरीके से मिलावट का कारोबार चला रहे थे और बड़े स्तर पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे. अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि कार्रवाई केवल गंभीर खाद्य अपराधियों के खिलाफ ही की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.