यूपी में पानी बचाने का सबसे बड़ा अभियान शुरू, 10 शहरों पर योगी सरकार का खास फोकस

लखनऊः पानी की लगातार बढ़ती कमी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 'भूजल सप्ताह-2026' की शुरुआत कर जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. 16 से 22 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान का शुभारंभ लखनऊ के गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क एम्फीथिएटर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया. इस बार 'जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प' अभियान का संदेश रखा गया है. सरकार का उद्देश्य साफ है कि पानी बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकारी विभागों तक सीमित न रहे बल्कि हर नागरिक इसमें अपनी भागीदारी निभाए.