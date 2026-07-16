यूपी में पानी बचाने का सबसे बड़ा अभियान शुरू, 10 शहरों पर योगी सरकार का खास फोकस

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लखनऊः पानी की लगातार बढ़ती कमी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 'भूजल सप्ताह-2026' की शुरुआत कर जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. 16 से 22 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान का शुभारंभ लखनऊ के गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क एम्फीथिएटर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया. इस बार 'जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प' अभियान का संदेश रखा गया है. सरकार का उद्देश्य साफ है कि पानी बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकारी विभागों तक सीमित न रहे बल्कि हर नागरिक इसमें अपनी भागीदारी निभाए.
भूजल बचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पीने के पानी, खेती और उद्योगों की बड़ी जरूरतें भूजल से पूरी होती हैं. ऐसे में अगर भूजल का स्तर लगातार गिरता रहा तो आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो सकती है. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भूजल का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाए. इसी सोच के साथ सरकार वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल स्रोतों के संरक्षण पर लगातार काम कर रही है. साथ ही उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम के जरिए अनियंत्रित भूजल दोहन पर भी प्रभावी निगरानी रखी जा रही है.
'कैच द रेन-2026' से जुड़ा यूपी का अभियान
भूजल सप्ताह को केंद्र सरकार के 'जल संचय जनभागीदारी: कैच द रेन-2026' अभियान से भी जोड़ा गया है. मंत्री ने कहा कि पानी बचाना केवल सरकार का काम नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वर्षा की हर बूंद को बचाने का प्रयास करें, बिना जरूरत भूजल का इस्तेमाल न करें, रोजाना कम से कम एक लोटा पानी बचाने का संकल्प लें और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में भी हिस्सा लें. उनका कहना था कि छोटी-छोटी आदतें भविष्य में बड़े बदलाव ला सकती हैं.
10 सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में चलेगा विशेष अभियान
भूजल सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश के उन 10 शहरों पर खास फोकस किया जाएगा, जहां भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है. इनमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज और बरेली शामिल हैं. इन शहरों में विशेष कार्यशालाएं, जनजागरूकता अभियान और विशेषज्ञों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सरकार का मानना है कि लगातार जागरूकता और स्थानीय भागीदारी से इन इलाकों में भूजल स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी.
स्कूलों और कॉलेजों से शुरू होगी जागरूकता की नई मुहिम
भूजल सप्ताह को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा गया है. प्रदेशभर के स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और सामाजिक संगठनों को भी इससे जोड़ा गया है. इस दौरान चित्रकला प्रतियोगिता, वाद-विवाद, जल संवाद, नुक्कड़ नाटक, वर्षा जल संचयन पर कार्यशालाएं और सामूहिक शपथ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. मकसद है कि बच्चों और युवाओं के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश हर घर तक पहुंचे.
मेधावी छात्रों और जलवीरों का हुआ सम्मान
कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन भूजल क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को 'स्कूल ऑफ जलवीर सम्मान' से सम्मानित किया गया. इसके अलावा जल संरक्षण पर बेहतरीन आर्टवर्क बनाने वाले छात्र-छात्राओं को भी पुरस्कार दिए गए. सरकार का मानना है कि जब नई पीढ़ी जल संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझेगी.. तभी भविष्य में पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकल सकेगा.
पूरे सप्ताह होंगे अलग-अलग कार्यक्रम
भूजल सप्ताह के दौरान हर दिन अलग-अलग विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
17 जुलाई को वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ संवाद होगा, जिसमें आधुनिक जल संरक्षण तकनीकों पर चर्चा की जाएगी.
18 जुलाई को स्कूलों में जल संवाद, चित्रकला और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. वहीं फीनिक्स मॉल में नुक्कड़ नाटक और सामूहिक शपथ के जरिए आम लोगों को जागरूक किया जाएगा.
19 जुलाई को प्रदेश के 15 जिलों में 'एक दिन–एक घंटा–एक साथ' अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर सामूहिक श्रमदान होगा. इसके बाद लुलु मॉल में भी जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
20 जुलाई को छात्रों के बीच जागरूकता कार्यक्रम के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शहरी जल सुरक्षा और जल संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला होगी, जिसमें विशेषज्ञ अपने सुझाव देंगे.
21 जुलाई को वर्चुअल बैठक के जरिए भूजल प्रबंधन में नई तकनीकों, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी पर चर्चा होगी.
22 जुलाई को होगा अभियान का समापन
भूजल सप्ताह का समापन 22 जुलाई को लखनऊ के भागीदारी भवन में होगा. समापन समारोह में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, छात्र-छात्राएं और जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे. इस अवसर पर सभी लोग भूजल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने का सामूहिक संकल्प लेंगे.
जनभागीदारी से ही बचेगा भविष्य का पानी
बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण और भूजल के अंधाधुंध दोहन के कारण आने वाले वर्षों में जल संकट और गंभीर हो सकता है. ऐसे में केवल सरकारी योजनाएं काफी नहीं होंगी. जब तक हर नागरिक पानी की कीमत नहीं समझेगा और उसे बचाने की आदत नहीं अपनाएगा, तब तक स्थायी समाधान संभव नहीं है.