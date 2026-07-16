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यूपी में पानी बचाने का सबसे बड़ा अभियान शुरू, 10 शहरों पर योगी सरकार का खास फोकस

लखनऊः पानी की लगातार बढ़ती कमी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 'भूजल सप्ताह-2026' की शुरुआत कर जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 16, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:00 PM IST
यूपी में पानी बचाने का सबसे बड़ा अभियान शुरू, 10 शहरों पर योगी सरकार का खास फोकस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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