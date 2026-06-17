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लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार अब बालिका शिक्षा को सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रखना चाहती. सरकार का फोकस इस बात पर है कि बेटियों को ऐसा माहौल मिले, जहां वे सुरक्षित रहें, आधुनिक तकनीक से पढ़ाई करें, खेलकूद में आगे बढ़ें और भविष्य के लिए आत्मविश्वास के साथ तैयार हों. इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के लिए 18 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया गया है. इसमें छात्राओं की सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा, छात्रावास, खेल, छात्रवृत्ति, पोषण और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया है.
हर बेटी को मिले सुरक्षित और आधुनिक शिक्षा का माहौल
हाल ही में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने के साथ-साथ सुरक्षा और सुविधाओं पर भी बराबर ध्यान दिया जाए. सरकार चाहती है कि विद्यालयों में छात्राओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित हो और शिक्षण व्यवस्था ऐसी हो, जिससे बेटियां बेहतर प्रदर्शन कर सकें.
भीषण गर्मी में छात्राओं को नहीं होगी परेशानी
गर्मी के मौसम को देखते हुए सरकार ने सभी विद्यालयों में जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं. स्कूलों और छात्रावासों में कूलर, पंखे, एग्जॉस्ट फैन और जनरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि छात्राओं को तपती गर्मी में किसी तरह की दिक्कत न हो. इसके साथ ही खाद्यान्न की आपूर्ति से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं एक सप्ताह के भीतर पूरी करने को कहा गया है, जिससे छात्राओं को समय पर पौष्टिक भोजन मिल सके.
सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्वास्थ्य और पोषण पर भी पूरा ध्यान
सरकार का मानना है कि अच्छी पढ़ाई तभी संभव है, जब छात्राएं स्वस्थ रहें. इसी वजह से पोषण और रहने की सुविधाओं को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्राओं और स्टाफ की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए. साथ ही गर्मी की छुट्टियों में भी छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें समय पर गृहकार्य उपलब्ध कराया जाए.
KGBV में बढ़ेंगी आधुनिक सुविधाएं
सरकार विद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से लैस करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है. फर्नीचर की खरीद, रोटी बनाने की मशीन, वॉशिंग मशीन, सोलर गीजर, लोक संगीत के वाद्य यंत्र और ओपन जिम जैसी स्वीकृत योजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. जिन जिलों में कर्मचारियों के अनुबंध नवीनीकरण का काम लंबित है, वहां भी एक सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.
अब डिजिटल होगी बेटियों की पढ़ाई
सरकार चाहती है कि सरकारी विद्यालयों की छात्राएं भी तकनीक के मामले में किसी से पीछे न रहें. इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यालयों में कंप्यूटर, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट और अनलिमिटेड डेटा की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. इससे ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा. सरकार का मानना है कि डिजिटल शिक्षा से छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगी.
छात्रवृत्ति समय पर मिले
बैठक में छात्रवृत्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की गई. अधिकारियों से कहा गया कि पुराने और नए दोनों बैच की छात्राओं का रिकॉर्ड अपडेट रखा जाए. बैंक खातों की आधार सीडिंग और भुगतान प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाए, ताकि किसी भी पात्र छात्रा को छात्रवृत्ति मिलने में देरी न हो.
छात्रावास और कंप्यूटर लैब का काम होगा तेज
जहां छात्रावास, अतिरिक्त डॉर्मेट्री, कंप्यूटर लैब और शौचालय निर्माण का काम चल रहा है, वहां निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. जिन परियोजनाओं का 90 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरा हो चुका है, उन्हें जल्द से जल्द विद्यालयों को सौंपकर संचालन शुरू करने के लिए कहा गया है. सरकार का उद्देश्य है कि छात्राओं को बेहतर रहने और पढ़ाई की सुविधाएं जल्द मिल सकें.
खेल के मैदान में भी आगे बढ़ेंगी बेटियां
सरकार चाहती है कि छात्राएं सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाएं. इसी वजह से जिन जिलों में खेल गतिविधियों की प्रगति धीमी है, वहां अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. चयनित छात्राओं को 3 जुलाई तक खेल प्रशिक्षण केंद्रों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उनकी प्रतिभा को सही मंच मिल सके.
बालिका शिक्षा का बदलता मॉडल बनेगा KGBV
योगी सरकार का कहना है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अब केवल रहने और पढ़ने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें बालिका सशक्तीकरण के मॉडल संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां शिक्षा के साथ डिजिटल तकनीक, खेल, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन कौशल को भी बराबर महत्व दिया जाएगा. इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को भी वही अवसर मिलेंगे, जो बड़े शहरों के आधुनिक विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलते हैं.