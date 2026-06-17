लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार अब बालिका शिक्षा को सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रखना चाहती. सरकार का फोकस इस बात पर है कि बेटियों को ऐसा माहौल मिले, जहां वे सुरक्षित रहें, आधुनिक तकनीक से पढ़ाई करें, खेलकूद में आगे बढ़ें और भविष्य के लिए आत्मविश्वास के साथ तैयार हों. इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के लिए 18 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया गया है. इसमें छात्राओं की सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा, छात्रावास, खेल, छात्रवृत्ति, पोषण और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया है.