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Sunday हो या Monday... अब एक्सपायरी डेट देखकर ही खाएं अंडे! यूपी में 1 अप्रैल से नए नियम, योगी सरकार का फैसला

UP Egg Expiry News: योगी सरकार ने अंडा खाने वालों को बड़ी राहत दी है. यूपी में अंडा बिक्री पर एक अप्रैल से नए नियम लागू हो रहे हैं. इसके बाद बाजार से खराब और पुराने अंडे की शिकायत खत्म हो जाएगी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:37 PM IST
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CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

नीना जैन/सहारनपुर: अब अंडे खरीदते समय आपको “Sunday हो या Monday, रोज खाओ अंडे” वाला जिंगल ही नहीं, बल्कि उस पर लिखी एक्सपायरी डेट भी जरूर देखनी होगी. सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 1 अप्रैल से अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है. इस नए नियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और ताजा खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है. सरकार के इस फैसले के बाद अंडा प्रेमियों में खुशी देखने को मिल रही है. 

खराब और पुराने अंडे खाने से हो रहे थे बीमार 
लोगों का कहना है कि अब उन्हें यह चिंता नहीं रहेगी कि वे जो अंडे खरीद रहे हैं, वे ताजे हैं या नहीं. पहले बाजार में बिकने वाले अंडों की गुणवत्ता का अंदाजा लगाना मुश्किल होता था. इससे कई बार खराब या पुराने अंडे भी ग्राहकों तक पहुंच जाते थे. इससे कई बार लोग बीमार भी हो जाते थे. सहारनपुर में भी इस फैसले का जोरदार स्वागत किया गया है.

लोग बोले, बाजार में भरोसा बढ़ेगा 
सहारनपुर के स्थानीय ग्राहकों का कहना है कि एक्सपायरी डेट लिखे जाने से पारदर्शिता बढ़ेगी और उन्हें सही जानकारी मिल सकेगी. अब ग्राहक आसानी से तय कर पाएंगे कि कौन-सा अंडा सुरक्षित है और कौन-सा नहीं?. वहीं, अंडा कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने भी इस निर्णय को सही ठहराया है. उनका कहना है कि इससे बाजार में भरोसा बढ़ेगा और ग्राहकों का विश्वास मजबूत होगा. साथ ही ताजे और बेहतर गुणवत्ता वाले अंडे बेचने वाले व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. 

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छोटे व्यापारियों ने क्या कहा? 
अब प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता के आधार पर होगी. हालांकि, कुछ छोटे व्यापारियों ने शुरुआत में थोड़ी दिक्कत की बात भी कही है. उनका कहना है कि अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखने या प्रिंट कराने में शुरुआती परेशानी आ सकती है, लेकिन लंबे समय में यह नियम सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा. 

खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री पर लगेगी रोक 
खाद्य सुरक्षा के लिहाज से यह कदम काफी अहम माना जा रहा है. इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता मिलेगी, बल्कि खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री पर भी प्रभावी रोक लगेगी. कुल मिलाकर सरकार का यह फैसला उपभोक्ताओं की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक सकारात्मक कदम है, जिसे सहारनपुर समेत कई जगहों पर लोगों का समर्थन मिल रहा है. 

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