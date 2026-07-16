अब सिर्फ पेड़ नहीं, उद्देश्य के साथ बनेंगे जंगल.. योगी सरकार बना रही है 4 नए विशेष वन

वन विभाग इस पूरे अभियान को प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जोड़ रहा है. लोगों से अपील की जाएगी कि वे अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएं. सरकार का मानना है कि जब पौधे भावनाओं से जुड़ते हैं तो उनके संरक्षण की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है. इस बार पौधरोपण अभियान केवल वन विभाग तक सीमित नहीं रहेगा. कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग और स्थानीय निकाय भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे. यानी यह अभियान सरकार के कई विभागों और आम जनता की साझी भागीदारी से आगे बढ़ेगा. इससे पौधरोपण के साथ-साथ उनकी देखरेख और संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.