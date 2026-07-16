अब सिर्फ पेड़ नहीं, उद्देश्य के साथ बनेंगे जंगल.. योगी सरकार बना रही है 4 नए विशेष वन

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लखनऊः उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के लिए योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. पौधरोपण महायज्ञ-2026 के तहत वन विभाग इस बार सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अलग-अलग उद्देश्यों के लिए चार विशेष वन तैयार करेगा. इनका नाम होगा समृद्धि वन, कपि वन, ऊर्जा वन और समरस वन. 18 जुलाई से 27 जुलाई के बीच पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से इन वनों की स्थापना की जाएगी. इस अभियान को 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें और पौधरोपण को जनभागीदारी का उत्सव बनाया जा सके.
हर वन का होगा अलग उद्देश्य
वन विभाग का कहना है कि इस बार पौधरोपण केवल पर्यावरण बचाने तक सीमित नहीं रहेगा. हर विशेष वन के पीछे एक खास उद्देश्य तय किया गया है. कहीं किसानों की आय बढ़ाने पर जोर होगा, कहीं शहरों में बंदरों और इंसानों के बीच बढ़ते टकराव को कम करने की कोशिश होगी, तो कहीं ऊर्जा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का मानना है कि जब पौधरोपण को लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों और समाज की समस्याओं से जोड़ा जाएगा, तब उसका असर ज्यादा व्यापक और लंबे समय तक दिखाई देगा.
18 जुलाई को हर विकासखंड में बनेगा 'समृद्धि वन'
अभियान की शुरुआत 18 जुलाई को समृद्धि वन की स्थापना से होगी. प्रदेश के हर विकासखंड में कम से कम एक हेक्टेयर क्षेत्र में यह वन तैयार किया जाएगा. इसका सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है. सरकार कृषि वानिकी (एग्रो फॉरेस्ट्री) को बढ़ावा देकर किसानों को फसलों के साथ पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेगी. इससे भविष्य में लकड़ी, फल और अन्य वन उत्पादों से अतिरिक्त आमदनी होगी. साथ ही कार्बन क्रेडिट जैसी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी. इस अभियान में कृषि विभाग भी वन विभाग के साथ मिलकर काम करेगा.
21 जुलाई को बनेगा 'कपि वन'
प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायत क्षेत्रों में 21 जुलाई को कपि वन स्थापित किया जाएगा. शहरों में बंदरों के बढ़ते आतंक और इंसानों के साथ उनके टकराव को कम करने के लिए यह अनोखी पहल की जा रही है. आबादी से बाहर ऐसे स्थानों पर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जहां बंदरों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे शहरों की ओर कम आएं. कपि वन में आम, जामुन, अमरूद, बेल, गुलर, कटहल, बेर, शहतूत, पीपल, अंजीर और बड़हल जैसे फलदार और छायादार पौधे लगाए जाएंगे. प्रत्येक कपि वन भी कम से कम एक हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा.
23 जुलाई को तैयार होगा 'ऊर्जा वन'
23 जुलाई को हर विकासखंड में ऊर्जा वन की स्थापना होगी. वन विभाग के अनुसार जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीण हर साल बड़ी मात्रा में जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में प्राकृतिक जंगलों पर दबाव कम करने के लिए तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों का अलग वन तैयार किया जाएगा. ऊर्जा वन में सिरस, बबूल, सुबबूल, गुटेल, पॉपलर और कदंब जैसी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे.. जो कम समय में बड़े हो जाते हैं और ईंधन के रूप में उपयोगी होते हैं. इस अभियान में ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग भी वन विभाग के साथ मिलकर काम करेगा.
27 जुलाई को बनेगा 'समरस वन'
27 जुलाई को प्रदेश के सभी वन प्रभागों में समरस वन स्थापित किए जाएंगे. इस वन का उद्देश्य सिर्फ पौधे लगाना नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को एक मंच पर लाकर सामाजिक समरसता और समानता का संदेश देना है. जिला मुख्यालय, तहसील और विकासखंड स्तर पर पौधरोपण के साथ संगोष्ठियां भी आयोजित होंगी. इसमें समाज कल्याण विभाग की सक्रिय भागीदारी रहेगी. कार्यक्रम में विभिन्न समुदायों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और आम लोगों को साथ लाकर पौधे लगाए जाएंगे, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक एकजुटता का भी संदेश दिया जा सके.
'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को मिलेगी नई रफ्तार
वन विभाग इस पूरे अभियान को प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जोड़ रहा है. लोगों से अपील की जाएगी कि वे अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएं. सरकार का मानना है कि जब पौधे भावनाओं से जुड़ते हैं तो उनके संरक्षण की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है. इस बार पौधरोपण अभियान केवल वन विभाग तक सीमित नहीं रहेगा. कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग और स्थानीय निकाय भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे. यानी यह अभियान सरकार के कई विभागों और आम जनता की साझी भागीदारी से आगे बढ़ेगा. इससे पौधरोपण के साथ-साथ उनकी देखरेख और संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.