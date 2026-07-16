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अब सिर्फ पेड़ नहीं, उद्देश्य के साथ बनेंगे जंगल.. योगी सरकार बना रही है 4 नए विशेष वन

लखनऊः उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के लिए योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 16, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:24 PM IST
अब सिर्फ पेड़ नहीं, उद्देश्य के साथ बनेंगे जंगल.. योगी सरकार बना रही है 4 नए विशेष वन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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