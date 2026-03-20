Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3147808
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

गांवों की महिलाओं को आत्म निर्भर बना रही योगी सरकार, प्रयागराज में 2.85 लाख महिलाओं को ‘आजीविका मिशन’ से मिला आर्थिक सहयोग

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घर का घरेलू काम काज देखने वाली सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल दी है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित किए गए स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बना रहे हैं.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Mar 20, 2026, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गांवों की महिलाओं को आत्म निर्भर बना रही योगी सरकार, प्रयागराज में 2.85 लाख महिलाओं को ‘आजीविका मिशन’ से मिला आर्थिक सहयोग

Yogi Govt Women Empowerment Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घर का घरेलू काम काज देखने वाली सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल दी है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित किए गए स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बना रहे हैं.

ग्रामीण गृहणी शीला देवी बनी टेंट हाउस की मालकिन

प्रयागराज के यमुनापार क्षेत्र के टिकरी कंजासा गांव में रहने वाली शीला अपने संकल्प से आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई है. शीला देवी घरेलू परिस्थितियों की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी और बीएड करने का उनका सपना अधूरा रह गया. पति अनुज यादव का भी कामकाज अच्छा नहीं चल रहा था. बावजूद इसके विपरीत स्थितियों से जूझते हुए शीला ने हौसला नहीं छोड़ा और आज उनका अपना खुद का टेंट हाउस है, जिससे वह लाखों कमा रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

शीला बताती हैं कि उसके पास पढ़ाई पूरा करने तक के लिए पैसे नहीं थे. साल 2021में वह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी और उजाला महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया.

प्रयागराज के जिला मिशन प्रबंधक विराज सिंह बताते हैं कि स्वयं सहायता की महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने या बढ़ाने के लिए सरकार कार्यशील पूंजी ऋण देती है. शीला को इसी निधि से 80 हजार का ऋण दिया गया, जिसे एक साल में उसने बैंक को वापस भी कर दिया.

शीला देवी बताती हैं कि इसी 80 हजार में और कुछ अपने पैसे लगाकर उन्होंने टेंट हाउस का व्यवसाय शुरू कर दिया. स्थितियां कुछ बेहतर हुई तो कुछ जिम्मेदारी अपने पति को सौंप दी और फिर बिजली सखी का कार्य करने लगीं. बिजली सखी के रूप में कार्य करने से जो कमीशन के पैसे मिले, उस पैसों को उन्होंने अपने टेंट  के व्यवसाय में लगा दिया जिससे आज वह सालाना 08 से 10 लाख कमा रही हैं.

घूंघट में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

अपने संकल्प से कामयाबी का मुकाम हासिल करने वाली शीला ने आसपास के गांव की घूंघट में रहने वाली उन महिलाओं को भी समूह से जोड़ना शुरू किया, जो पढ़ी लिखी थी. शीला अपने समूह में इन महिलाओ को बिजली सखी के तौर पर जोड़ती गई. इतना ही नहीं, इन महिलाओं के परिवार के लोगों को भी शीला ने रोजगार दिया.

fallback

शीला बताती हैं कि अपने टेंट के व्यवसाय में उन्होंने आसपास के दो दर्जन से अधिक लोगों को काम दिया है.  उपायुक्त एनआरएलएम अशोक कुमार गुप्ता बताते हैं कि जिले में 2.85 लाख ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह की मदद से आत्म निर्भर हुई हैं.

इस तरह जिले की 2.85 लाख ग्रामीण महिलाओं को उनके रोजगार को शुरू करने या बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद ऋण के रूप में दिया गया है. इससे सरकार की मिशन शक्ति का संकल्प भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं.

TAGS

​​ UP news

Trending news

agra road accident
कैला देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पेड़ से टकराई, परिवार के 5 लोगों की मौत
Saharanpur news
देख लो दहेज लोभियों, मेजर ने 1 रुपये और नारियल पर किया विवाह
mainpuri incident
मैनपुरी में टीनशेड गिरने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; तीन घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: योगी का मिशन 'उत्तम' प्रदेश, 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पुस्तक का विमोचन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!
udham singh nagar news
फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! 6 गिरफ्तार
Moradabad news
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार!
Muzaffarnagar Police
पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम,मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे