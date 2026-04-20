इटावा के 'यंग साइंटिस्ट' का कमाल! लैब में तैयार कर रहे आलू का सुपर बीज

Etawah News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कृषि को तकनीक से जोड़कर किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प अब धरातल पर दिखने लगा है.जिला इटावा के बसरिहार ब्लॉक के नावली गाँव के रहने वाले 27 वर्षीय युवा शिवम तिवारी ने वह कर दिखाया है जो आज के युवाओं के लिए एक बड़ी मिसाल है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके शिवम ने नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपनी मिट्टी को चुना. आज वे करीब 400 बीघा जमीन पर आधुनिक खेती कर रहे हैं और लैब में आलू के उन्नत बीज तैयार कर सालाना 1.5 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं.

पढ़ाई के दौरान ही रखी सफलता की नींव

शिवम जब सी.एस.ए. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तभी तीसरे वर्ष में उनका मन खेती की तरफ मुड़ गया. उन्होंने मेरठ में ट्रेनिंग ली और बीटेक पूरा करने के बाद खेती को बड़े स्तर पर शुरू किया. उन्होंने करीब 50 लाख रुपये से अपनी खुद की टिशू कल्चर लैब स्थापित की.

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लैब में तैयार हो रहा है आलू का 'न्यूक्लियर बीज'

शिवम ने अपने फार्म पर अत्याधुनिक टिशू कल्चर लैब स्थापित की है. आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसी तकनीक है जहाँ बिना मिट्टी के, नियंत्रित वातावरण में पौधों को जन्म दिया जाता है. लैब के अंदर शीशे की बोतलों में आलू के ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं जिनमें वायरस या बीमारी लगने का कोई खतरा नहीं होता. इन्हीं पौधों से जो 'न्यूक्लियर सीड' (आलू का मूल बीज) बनता है, वह पैदावार को 40 प्रतिशत तक बढ़ा देता है. आज शिवम की लैब में आलू की 20 से अधिक उन्नत किस्में तैयार हो रही हैं. खास बात यह है कि उनके इस आधुनिक प्लांट में करीब 200 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा कर रहा है.

देश के सात राज्यों में भारी डिमांड

आधुनिक खेती का पैमाना इतना बड़ा है कि हर साल करीब 10 हजार क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाला आलू का बीज तैयार होता है. 400 बीघा के विशाल रकबे में फैली इस उन्नत खेती में करीब 2 लाख पौधों को लैब और नेट-हाउस के जरिए सुरक्षित वातावरण में तैयार किया जाता है. लैब में तैयार बीज की मांग अब देशभर में है. उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के किसान शिवम से उन्नत बीज खरीद रहे हैं.

कृषि मंत्री ने सी.एस.ए. यूनिवर्सिटी में किया सम्मानित

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शिवम की इस उपलब्धि को 'योगी सरकार के कृषि मिशन' की बड़ी जीत बताया है. कानपुर के सी.एस.ए. विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने शिवम को विशेष रूप से सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य शिवम जैसे 'एग्री-प्रेन्योर' (कृषि उद्यमी) तैयार करना है, जो न केवल खुद तरक्की करें बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करें.

अपनी सफलता पर शिवम कहते हैं- 'अक्सर युवा खेती छोड़कर शहरों की ओर भागते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीतियों ने कृषि क्षेत्र में तकनीक के दरवाजे खोल दिए हैं. मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही यह तय कर लिया था कि मुझे नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना है. सरकार की मदद और सही ट्रेनिंग से आज हमारा बीज कई राज्यों में जा रहा है.'

क्या है टिशू कल्चर लैब और कैसे बनता है बीज?

यह आलू के पौधों को लैब में जन्म देने की विधि है. शिवम ने बताया कि साधारण आलू के बीज में रोग लगने का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन टिशू कल्चर लैब में तैयार बीज पूरी तरह रोगमुक्त होते हैं. इसकी प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले आलू के 'माइक्रो प्लांट' लाए जाते हैं. लैब में एक पौधे से पांच पौधे बनाए जाते हैं और फिर उन पांच से हजारों पौधे शीशियों में तैयार किए जाते हैं. अक्टूबर में इन पौधों को लैब से निकालकर 'ग्रीन नेट हाउस' में रखा जाता है. इसके 10 दिन बाद इन्हें 'व्हाइट नेट हाउस' में शिफ्ट किया जाता है. फरवरी तक इनसे कंद (बीज) तैयार हो जाते हैं, जिनकी बिक्री की जाती है. शिवम वर्तमान में आलू की 20 अलग-अलग प्रजातियों (जैसे कुफरी बहार, कुफरी संगम, ख्याति, फ्राई होम आदि) के बीज तैयार कर रहे हैं.

कृषि विज्ञान केंद्र इटावा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एम. के. सिंह ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र इटावा का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि किसान पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएं. शिवम ने जब स्नातक के तीसरे वर्ष में इस काम की शुरुआत की, तब उन्हें जरूरी तकनीकी बारीकियां और ट्रेनिंग मिली. आज उनकी लैब में तैयार हो रहा रोगमुक्त बीज न केवल जिले के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह योगी सरकार के उस विजन को भी सच कर रहा है जिसमें युवाओं को 'एग्री-स्टार्टअप' के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है.