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Shamli News: गोहरपुर में दिनदहाड़े फायरिंग, मेला देखने आए युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत

Shamli News: शामली में मेला देखने गए एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर लहूलुहान कर दिया. जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि मृतक दो बहनों में एकलौता भाई था. उसकी मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं दिनदहाड़े हुई इस वारदात से दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:29 AM IST
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Shamli News/श्रवण पंडित: उत्तर प्रदेश के शामली में मेला देखने गए एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी. मेले में फायरिंग होते ही अफरा तफरी मच गई और घायल युवक को उसके परिचितों तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी एक ही स्कूल के छात्र रह चुके हैं. 

क्या है ये पूरा मामला?
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. यह पूरी घटना थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के गांव गोहरपुर की है, जहां गांव में नवरात्र की सप्तमी तिथि के मौके पर मेले का आयोजन किया गया था. इस मेले को देखने के लिए पास ही के तलवा माजरा गांव निवासी 22 वर्षीय युवक अभी भी अपने साथियों के साथ पहुंचा था. इसी दौरान मेले में कुछ अज्ञात युवक आए और युवक के पेट में गोली मार दी, जहां गोली लगते ही युवक बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया.

मेले में फायरिंग से दहशत
फायरिंग की आवाज से मौके पर अफरा तफरी मच गई. घटना को अंजाम देकर आरोपी आसानी से मौके से फरार हो गए और घायल युवक को उसके परिचित जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर गए. साथ ही पुलिस को भी इस घटना की सूचना दी गई. घायल युवक को चिकित्सकों ने हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया. उधर, मेले में खुलेआम हुई फायरिंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

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घर का इकलौता चिराग था मृतक
मेले में दिनदहाड़े हुई इस वारदात से मेले में आए दुकानदारों ने बड़ी तेजी के साथ अपना सामान समेट लिया और मेला छोड़कर वहां से चले गए. बताया जा रहा है कि मृतक दो बहनों में अकेला भाई था. उसने पिछले साल ही इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी. वह अपने चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति के साथ मेला देखने के लिए पहुंचा था. इसी दौरान उसको अज्ञात युवकों ने गोली मार दी.

पुलिस को नहीं थी मेले की खबर
बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से यहां मेले का आयोजन किया जा रहा था. जिसे देखने के लिए तमाम क्षेत्र से लोग बड़ी संख्या में आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं थी. अगर मेले में पुलिसकर्मी उपस्थित होते तो शायद एक घर का चिराग बुझने से बच जाता. पुलिस का कहना है कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि गांव में किसी मेले का आयोजन किया जा रहा है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस मामले में एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के गांव गोहरपुर की घटना है, जहां एक युवक को गोली मारी गई है. जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था. वहां से उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. तीन आरोपी बताए जा रहे हैं, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

यह भी पढ़िए: ‘सुनिए! मैं मायके जा रही हूं...’ फिर किया ऐसा कांड कि पति रह गया हैरान, सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी लव स्टोरी

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