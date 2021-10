ZEE Building New India UP: जब गडकरी ने सड़क चौड़ी करने के लिए तुड़वा दिया था ससुर का घर, केंद्रीय मंत्री ने सुनाया मजेदार किस्सा

Building New India UP: संभावनाओं के नए दौर में प्रवेश कर रहे भारत के विकास पर पूरी दुनिया की नजर है. हमारा देश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है. हालांकि, देश के सामने कई चुनौतियां हैं. ऐसे में ZEE मीडिया ने Building New India UP के रूप में एक पहल की है, जिसमें देश के नीतियों और जनप्रतिनिधियों से देश के विकास पर चर्चा की जाएगी. इसी के साथ यह जानने की कोशिश की गई कि विकास के लिए उनका विजन क्या है. इसी क्रम में Zee यूपी उत्तराखंड के एडिटर दिलीप तिवारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब इतने मजेदार दिए कि कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग हंस पड़े. ऐसे ही एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने सड़क चौड़ी करने के लिए अपने ससुर का घर तुड़वा देने का मजेदार किस्सा सुनाया.

दरअसल, जब नितिन गडकरी से सवाल किया गया कि आपके बारे में कहा जाता है कि आपने अपने ससुर तक को नहीं छोड़ते आपने उनके अतिक्रमण को ही हटा दिया, जिस पर उन्होंने एक मजेदार किस्सा सुनाया. नितिन गडकरी ने कहा कि ''मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि जब मैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री था तो मेरी कुछ साल पहले ही शादी हुई थी. रामटेक में एक रोड बड़ा होना था, उसे बड़ा करने के लिए बीच में मेरे ससुर जी का घर आ रहा था. कांग्रेस वाले आंदोलन कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गडकरी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ससुर का मकान बीच में आ रहा है, ऐसे में उसे तोड़ना पड़ेगा.

नितिन गडकरी ने ऐसे तुड़वाया ससुर का मकान

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उस वक्त जो वहां की एसडीओ थी, वो इस बात से परेशान थीं. ऐसे में वह एक दिन मेरे पास आईं और बोलीं कि क्या करना है तो मैं उनसे कहा कि जिन-जिन लोगों के घर बीच में आ रहे हैं उन्हें एक नोटिस देकर एक चूने की रेखा वहां से लगवा दीजिए और अगले दिन बुलडोजर चलवा दीजिए. इस पर एसडीओ बोली की सर उस रोड में भाभीजी के पिताजी का मकान बीच में आ रहा है. जिस पर नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने आप से यह नहीं कहा कि किसका मकान बीच में आ रहा है. आप तो जिसका मकान बीच में आ रहा है तुड़वा दीजिए. इस तरह नितिन गडकरी अतिक्रमण के दायरे में आ रहे अपने ससुर के मकान को ही तुड़वा दिया.

इस दौरान जब नितिन गडकरी से पूछा गया कि ससुर का मकान तोड़ने के बाद आपसे कुछ उन्होंने कहा कि नहीं कि आपने मेरा ही नुकसान करवा दिया, तो उन्होंने एक बार फिर मजेदार जवाब दिया. गडकरी ने कहा कि ''मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि आपको घर तोड़ना ही था तो हमें बता देते हम ही तोड़ देते, इतना ही आपने नहीं बताया.

