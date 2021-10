DeshKaZee: ZEE TV को मिला फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज का सपोर्ट, कहा- 'चीनी-अमेरिकी निवेशकों को हथियाने नहीं देंगे'

ZEEL-Invesco विवाद में लगातार अपडेट आ रहे हैं. एक तरफ जहां ZEEL ने इन्वेस्को के नोटिस को गैरकानूनी करार देते हुए NCLT में अर्जी लगाई है. वहीं, ज़ी एंटरटेनमेंट (ZEE TV) के फाउंडर डॉ. सुभाष चंद्रा (Dr Subhash Chandra) ने इन्वेस्को को खुला चैलेंज दिया है. उन्होंने कहा- 'ये टेकओवर की साजिश है. ये टेकओवर नहीं होने दूंगा. ये देश चैनल को टेकओवर नहीं होने देगा.' ज़ी न्यूज के प्राइम टाइम शो DNA में ज़ी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू में कहा- ये चैनल मेरा नहीं है, 2.5 लाख शेयरहोल्डर, पब्लिक का चैनल है. इस नेटवर्क का मालिक कोई अकेला व्यक्ति नहीं है. इस देश के 90 करोड़ व्यूअर जो रोज Zee TV को देखते हैं वो मालिक हैं. 90 करोड़ भारत में और 60 करोड़ लोग विदेशों में इसे देखते हैं, वो 150 करोड़ लोग इसके मालिक हैं. इसका कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है, मैं भी इसका मालिक नहीं हूं.

फिल्म इंडस्ट्री ZEE TV के साथ

इस बीच ZEE TV और सुभाष चंद्रा को फिल्म इंडस्ट्री का भी साथ मिल रहा है. वहीं, अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने भी ZEE Network का सपोर्ट किया है. फेडरेशन ने एक के बाद एक तीन ट्विट किए. पहले ट्विट में उन्होंने लिखा.. 'सामान्य मनोरंजन, फिल्मों, जीवन शैली और यात्रा की शैलियों में कई चैनलों से युक्त #ZeeNetwork पिछले 3 दशकों से पूरे देश का मनोरंजन कर रहा है.'

The #ZeeNetwork consisting of a number channels in the genres of general entertainment, movies, lifestyle and travel has been entertaining the entire nation since last 3 decades. — Federation of Western India Cine Employees (fwicemum) October 6, 2021

दूसरे ट्वीट में फेडरेशन ने लिखा 'सुभाष चंद्रा जी ने अपने विजन के साथ 1992 में भारत का पहला सैटेलाइट टीवी चैनल, ज़ी टीवी लॉन्च किया, जिसने मनोरंजन क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर पैदा किए.'

subhashchandra ji with his vision launched India's first satellite TV channel, Zee TV, in 1992 which generated many job opportunities in the entertainment sector. — Federation of Western India Cine Employees (fwicemum) October 6, 2021

अपने तीसरे ट्वीट में फेडरेशन ने लिखा- 'हमें चीनी और अमेरिकी निवेशकों को #ZeeNetwork पर आक्रमण करने और भारतीय मनोरंजन उद्योग के सबसे मजबूत स्तंभ में से एक को हिलाने से रोकने की आवश्यकता है.'

We need to stop the Chinese and American investors from invading the #ZeeNetwork and shaking one of the most strongest pillar of Indian Entertainment Industry. — Federation of Western India Cine Employees (fwicemum) October 6, 2021

इससे पहले बुधवार को बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माताओं में ज़ी टीवी के सपोर्ट में ट्वीट किए और विदेशी निवेशकों की साजिश का विरोध किया. इनमें शोमैन सुभाष घई, सतीश कोशिक, बोनी कपूर, मधुर भंडारकर शामिल रहे.

WATCH LIVE TV