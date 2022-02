बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने CM धामी से की मुलाकात, बने उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर

देहरादून: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने सोमवार सुबह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में सीएम आवास पर मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अक्षय कुमार को पहाड़ी टोपी पहनाई और बुके दिया. अक्षय कुमार मसूरी में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं.

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने अक्षय कुमार को एक प्रस्ताव दिया है. जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है. वह उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करेंगे. मुख्यमंत्री धामी ने अक्षय कुमार को केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति भी भेंट की.

Actor Akshay Kumar met Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami at the CM residence in Dehradun this morning. pic.twitter.com/eUttdJNBGk

