Rishabh Pant Health Update: ऋषभ पंत को दिल्ली या मुंबई शिफ्ट करने की तैयारी, हो सकती है प्लास्टिक सर्जरी!

Rishabh Pant Health Update: क्रिकेटर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) शुक्रवार को दिल्ली से रुड़की जाते पर वक्त हादसे का शिकार हो गए थे. उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्हें सिर, घुटने और पीठ में चोट आईं. वह नए साल पर दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहे थे. भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को इलाज लिए मुंबई या दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है. बता दें कि इस समय देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की टीम देहरादून रवाना हुई है, वो मैक्स हास्पिटल के डॉक्टरों से बात करेगी. डीडीसीए उन्हें मुंबई शिफ्ट कराने में डॉक्टरों से सलाह लेगा.

मुंबई या दिल्ली शिफ्ट किए जा सकते हैं ऋषभ पंत

क्रिकेटर ऋषभ पंत को देहरादून से दिल्ली या मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि परिजन दिल्ली में इलाज करवाना चाहते हैं. हालांकि अब बीसीसीआई इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पंत की चोट को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है. बोर्ड अपने स्टार खिलाड़ी को जल्दी ठीक करने के लिए एक्शन में आ गया है. जरूरत पड़ने पर उन्हें विदेश भी भेजा सकता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI ने MAX हॉस्पिटल को बता दिया है कि पंत के लिगामेंट की पूरी जिम्मेदारी अब बोर्ड की मेडिकल टीम की होगी.

BCCI की मेडिकल टीम करेगी ऋषभ पंत के लिगामेंट की चोट का इलाज

गौरतलब हो कि ऋषभ पंत के दाहिने घुटने में लिगामेंट फट गया. उनकी दाहिनी कलाई, टखने, पीठ और पैर के अंगूठे में भी चोट लगी. सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऋषभ पंत के लिगामेंट की चोट का इलाज अब बीसीसीआई की मेडिकल टीम करेगी. बीसीसीआई के डॉक्टर देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हैं.

ऋषभ पंत की हर अपडेट जारी करेगा बीसीसीआई

कल मेडिकल चेकअप के बाद ऋषभ पंत को आईसीयू में शिफ्ट किया गया. सूत्र के मुताबिक डॉक्टर की टीम ने ऋषभ पंत के थाई, ब्रेन और स्पाइन का MRI करवाया. खबर है कि न ही डॉक्टर की टीम और ना ही हॉस्पिटल प्रशासन मीडिया से बातचीत करेगा. इस बाबत पूरी जानकारी बीसीसीआई के द्वारा ही शेयर की जाएगी. कोई हेल्थ बुलेटिन भी हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से जारी नहीं किया जाएगा.

पीएम मोदी ने की ऋषभ पंत के परिजनों से बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषभ पंत के परिजनों से बात कर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत की मां से बात कर हादसे पर दुख जताया. पीएम मोदी ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की.

Distressed by the accident of noted cricketer Rishabh Pant. I pray for his good health and well-being. @RishabhPant17

— Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2022