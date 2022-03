यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला, पूरा किया जनता से किया ये वादा

देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनते ही पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है. सीएम धामी ने अपना वादा पूरा करते हुए समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) को लेकर एक समिति का गठन किया है. यह उच्च स्तरीय कमिटी कॉमन सिविल कोड के लिए एक ड्रॉफ्ट तैयार करेगी.

इस संबंध में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है. राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी कि एक समिति (विशेषज्ञों की) जल्द से जल्द गठित की जाएगी और इसे राज्य में लागू किया जाएगा. ऐसा करने वाला यह पहला राज्य होगा.

गौरतलब है कि सत्ता में आने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ऐलान किया किया था कि सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा. समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून, अभी प्रत्येक धर्म का अपना कानून है, जिसके हिसाब से वह चलता है. जानकारी के लिए बता दें, अभी देश में केवल गोवा ही एकमात्र राज्य है, जहां यह कानून लागू है.

We have decided to implement Uniform Civil Code in the state. The state cabinet unanimously approved that a committee (of experts) will be constituted at the earliest & it will implemented in the state. This will be the first state to do so: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/GJNAdk1XbF

