VIDEO: बच्चे की जान बचाने के लिए नाले में कूद गए ट्रैफिक सब इंसपेक्टर राम वृक्ष यादव, लोगों ने थपथपाई पीठ

देवरिया: यूपी पुलिस अपने कारनामों से हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार देवरिया के ट्रैफिक सब इंसपेक्टर ने ऐसा काम किया कि चारों तरफ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं. ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रामवृक्ष यादव एक 8 साल के बच्चे की जान बचाकर हीरो बन गए हैं. रामवृक्ष अपनी जान की परवाह न करते हुए कई फिट गहरे, पानी से लबालब नाले में कूदकर एक बच्चे को बचा कर सुरक्षित वापस ले आए.

सब इंस्पेक्टर की इस बहादुरी पर यूपी पुलिस ने भी उनकी प्रशंसा की है. यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर राम वृक्ष की पीठ थपथपाते हुए लिखा, "हम ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रामवृक्ष यादव को सलाम करते हैं कि अपनी ड्यूटी से परे जाकर उन्होंने एक सीवर से 8 साल के बच्चे को बचाया. डीजीपी यूपी टीएसआई रामवृक्ष यादव के लिए अपनी प्रशंसा की घोषणा करते हुए प्रसन्न हैं."

We salute Traffic Sub Inspector Ram Vriksh Yadav of @deoriapolice for going beyond the call of duty & rescuing an 8 year old child from a sewer.

DGP UP is pleased to announce his commendation disc for TSI Ram Vriksh Yadav. #ServiceBeforeSelf #UPPolice pic.twitter.com/C5mLD9Iohc

— UP POLICE October 8, 2020