आगरा से जुड़े 5 रोचक तथ्य, शायद ही जानते होंगे आप!

उत्तर प्रदेश से मुगलों का खास कनेक्शन रहा. यूपी में मुगलों से जुड़ी हुई कई इमारतें मौजदू हैं. इनमें आगरा प्रमुख है. यह मुगल साम्राज्य के केंद्र के रूप में रहा.
आगरा में ही ताजमहल भी स्थित है. जिसकी गिनती दुनिया के सात अजूबों में होती है. इसे 1632 में शाहजहां ने बनवाया था.
आगरा में ताजमहल के अलाव भी बहुत कुछ है, आइए जानते हैं आगरा से जुड़े 5 रोचक फैक्ट्स के बारे में.
आगरा 1556 से 1648 तक अकबर और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी. औरंगजेब राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की थी.
आगरा में भी लाल किला स्थित है. जिसे 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहरों मं शामिल किया था. कहा जाता है कि इसी किले से शाहजहां ताजमहल को निहारते थे.
आगरा भारत का सबसे बड़ा शू मैन्युफैक्चरर है. आगरा घूमने आने वाले सैलानी यहां स लेदर फुटवियर जरूर खरीदते हैं.
यमुना नदी का पानी एक समय इतना साफ होता था कि इसे नीली नदी के नाम से जाना जाता था. नदी का तल नग्न आंखों से दिखाई देता था.
आगरा का रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान 1640 में बना, जिसमें केएमयू कर्नल जोन विलियम हैंसिंग और समरू की कब्रें हैं. इसे आगरा की सबसे पुरानी कब्र माना जाता है.
