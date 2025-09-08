आगरा से जुड़े 5 रोचक तथ्य, शायद ही जानते होंगे आप!

Shailjakant Mishra
Sep 08, 2025

आगरा

उत्तर प्रदेश से मुगलों का खास कनेक्शन रहा. यूपी में मुगलों से जुड़ी हुई कई इमारतें मौजदू हैं. इनमें आगरा प्रमुख है. यह मुगल साम्राज्य के केंद्र के रूप में रहा.

आगरा ताजमहल

आगरा में ही ताजमहल भी स्थित है. जिसकी गिनती दुनिया के सात अजूबों में होती है. इसे 1632 में शाहजहां ने बनवाया था.

आगरा रोचक तथ्य

आगरा में ताजमहल के अलाव भी बहुत कुछ है, आइए जानते हैं आगरा से जुड़े 5 रोचक फैक्ट्स के बारे में.

मुगलों की राजधानी

आगरा 1556 से 1648 तक अकबर और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी. औरंगजेब राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की थी.

आगरा का लाल किला

आगरा में भी लाल किला स्थित है. जिसे 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहरों मं शामिल किया था. कहा जाता है कि इसी किले से शाहजहां ताजमहल को निहारते थे.

शू मैन्युफैक्चरर

आगरा भारत का सबसे बड़ा शू मैन्युफैक्चरर है. आगरा घूमने आने वाले सैलानी यहां स लेदर फुटवियर जरूर खरीदते हैं.

नीली नदी

यमुना नदी का पानी एक समय इतना साफ होता था कि इसे नीली नदी के नाम से जाना जाता था. नदी का तल नग्न आंखों से दिखाई देता था.

सबसे पुरानी कब्र

आगरा का रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान 1640 में बना, जिसमें केएमयू कर्नल जोन विलियम हैंसिंग और समरू की कब्रें हैं. इसे आगरा की सबसे पुरानी कब्र माना जाता है.

