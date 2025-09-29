यूपी के इस जिले में ऐसा शक्तिपीठ, जहां देवी की मूर्ति नहीं पालने की होती है पूजा

Pradeep Kumar Raghav
Sep 29, 2025

कितने शक्तिपीठ

पूरे देश में कुल 51 शक्तिपीठ हैं जहां दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगती है.

शक्तिपीठ का मतलब

भगवान विष्णु ने अपने चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े किये थे जहां-जहां ये टुकड़े वही शक्तिपीठ कहलाते हैं.

यूपी में कितने शक्तिपीठ

यूपी में कुल 5 शक्तिपीठ हैं इन्हीं में से एक है अलोपी देवी मंदिर शक्ति पीठ जो प्रयागराज में स्थित हैं.

अलोपी देवी मंदिर

अलोपी देवी शक्तिपीठ की खासियत ये है कि यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है, यहां केवल एक पालने की पूजा की जाती है.

क्या है मान्यता

मान्यता है कि देवी की मूर्ति की जगह यहां पालने के दर्शन और उसे स्पर्श मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं.

क्यों नहीं मंदिर में मूर्ति

पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी सती के दाहिने हाथ की छोटी उंगली यहीं गिरकर कुंड में अलोप यानी अदृश्य हो गई थी. इसलिए यहां कोई मूर्ति नहीं है.

एक और कथा

एक विवाह समारोह में यहां डाकुओं ने सभी को लूटकर मार डाला, लेकिन जब उन्होंने दुल्हन की डोली खोली, तो वह खाली थी. दुल्हन रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी. इसके बाद से दुल्हन को देवी के रूप में पूजा जाने लगा.

कहां है ये मंदिर

यह मंदिर त्रिवेणी संगम के काफी नजदीक है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं.

Disclaimer

यहां बताई गई सारी बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसकी विषय सामग्री और एआई द्वारा काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

