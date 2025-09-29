यूपी के इस जिले में ऐसा शक्तिपीठ, जहां देवी की मूर्ति नहीं पालने की होती है पूजा

एक और कथा

एक विवाह समारोह में यहां डाकुओं ने सभी को लूटकर मार डाला, लेकिन जब उन्होंने दुल्हन की डोली खोली, तो वह खाली थी. दुल्हन रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी. इसके बाद से दुल्हन को देवी के रूप में पूजा जाने लगा.