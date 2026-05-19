नैनीताल की इस जादुई पहाड़ी के दीवाने हैं लोग, ऊपर से 'आम' जैसी दिखती है पूरी झील; क्या आपने देखी?

उत्तराखंड की हसीन वादियों में बसा नैनीताल हर मौसम में पर्यटकों का दिल जीत लेता है. अगर आप यहां घूमने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ शानदार व्यू पॉइंट्स को देखना बिल्कुल न भूलें.
अयारपाट्टा पहाड़ी पर स्थित टिफिन टॉप से पूरे शहर और झील का अद्भुत नजारा दिखता है. यहां आप ट्रैकिंग या घुड़सवारी के जरिए पहुंच सकते हैं, जो फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह है.
पंगोट रोड पर स्थित लेक व्यू प्वाइंट से नैनीझील का दिलकश दृश्य दिखाई देता है, जहां दूरबीन से नजारे देखने और गर्म चाय का लुत्फ उठाने का अपना ही मजा है.
ऊंट की पीठ जैसी आकार वाली यह पहाड़ी नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता को और भी खूबसूरत बना देती है. यहां से सूर्यास्त का दृश्य सबसे ज्यादा मनमोहक माना जाता है. हरे-भरे जंगलों के बीच यह व्यू प्वाइंट शांत माहौल और प्रकृति प्रेमियों के लिए परफेक्ट जगह है.
नैनीताल की अल्मा पहाड़ी में स्थित बोहरा प्वाइंट से झील का शानदार नजारा दिखता है. यह जगह खासतौर पर शाम के समय बेहद खूबसूरत लगती है, जब झील समेत आसपास के इलाकों का खूबसूरत नजारा यहां से दिखाई देता है. यहां स्थित दुकानों से आप लोकल स्नैक्स का स्वाद ले सकते हैं.
पंगोट मार्ग पर स्थित यह व्यू प्वाइंट अपने नाम की तरह अनोखा है. यहां से झील आम के आकार की नजर आती है, इसलिए इसे ‘मैंगो व्यू प्वाइंट’ कहा जाता है. यह जगह फोटोग्राफी के लिए बेहद पसंदीदा है.
स्नो व्यू पॉइंट नैनीताल का सबसे लोकप्रिय व्यू प्वाइंट है, जहां से आप नैनीझील समेत आसपास की चोटियों के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं, यहां से आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार नजारा भी दिखता है. यहां तक पहुंचने के लिए रोपवे का विकल्प भी मौजूद है.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.