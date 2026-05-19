नैनीताल की इस जादुई पहाड़ी के दीवाने हैं लोग, ऊपर से 'आम' जैसी दिखती है पूरी झील; क्या आपने देखी?

बोहरा प्वाइंट

नैनीताल की अल्मा पहाड़ी में स्थित बोहरा प्वाइंट से झील का शानदार नजारा दिखता है. यह जगह खासतौर पर शाम के समय बेहद खूबसूरत लगती है, जब झील समेत आसपास के इलाकों का खूबसूरत नजारा यहां से दिखाई देता है. यहां स्थित दुकानों से आप लोकल स्नैक्स का स्वाद ले सकते हैं.