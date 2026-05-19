बादलों की चादर और पहाड़ों का जादू! नोएडा के पास ये 5 हिल स्टेशन मानसून में बन जाते हैं जन्नत!

Jyoti Kumari
May 19, 2026

नोएडा के पास हिल स्टेशन

गर्मी और बरसात में नोएडा के पास स्थित हिल स्टेशनों की खूबसूरती लाख गुना बढ़ जाती है. मात्र कुछ घंटों की दूरी तय करके आप इन शानदार और मनमोहक नजारों का आनंद ले सकते हैं.

गर्मी से राहत और मानसून का जादू

उत्तर भारत की चुभती गर्मी के बाद मानसून की दस्तक से मौसम सुहावना हो गया है. इस मौसम में पहाड़ों की खूबसूरती और शांति का नजारा देखने लायक होता है, जो हर किसी का मन खुश कर देता है.

नोएडा के पास 5 बेहतरीन हिल स्टेशन

अगर आप इस बरसात में ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो निराश न हों.नोएडा से महज कुछ ही घंटों की दूरी पर 5 ऐसे शानदार हिल स्टेशन हैं, जहां आप बिना किसी परेशानी के मानसून के जादुई नजारों का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं.

खूबसूरत चकराता

नोएडा से मात्र 5 घंटे दूर, उत्तराखंड का चकराता एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है. बरसात में यहाँ के झरने, हरियाली और बर्फीली चोटियाँ आपका मन मोह लेंगी। इसे 1-2 दिन में घूम सकते हैं.

ऑफबीट कांगोजोड़ी

नोएडा से 7 घंटे दूर कांगोजोड़ी मानसून के लिए बेहतरीन और शांत जगह है. बिना भीड़भाड़ के प्रकृति का आनंद लेने और जंगल ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए यह एकदम सही है.

खूबसूरत नाहन

हिमाचल का नाहन मानसून में बेहद खूबसूरत हो जाता है. यहां रेणुका मंदिर, सेंचुरी, जैतक किला और नौका विहार जैसे कई बेहतरीन विकल्प हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे.

मनमोहक सोलन

मानसून में 1-2 दिन घूमने के लिए सोलन बेहतरीन जगह है. यहां कसौली, चैल, ऊंचे पर्वत और प्रसिद्ध मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. इसका नाम देवी सोलन पर रखा गया है.

आकर्षक मोरनी हिल्स

नोएडा से 6 घंटे दूर, 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोरनी हिल्स मानसून के लिए परफेक्ट है. यहां प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए बोटिंग, ट्रेकिंग और कैंपिंग के बेहतरीन विकल्प हैं.

डिस्क्लेमर

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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