बादलों की चादर और पहाड़ों का जादू! नोएडा के पास ये 5 हिल स्टेशन मानसून में बन जाते हैं जन्नत!

नोएडा के पास 5 बेहतरीन हिल स्टेशन

अगर आप इस बरसात में ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो निराश न हों.नोएडा से महज कुछ ही घंटों की दूरी पर 5 ऐसे शानदार हिल स्टेशन हैं, जहां आप बिना किसी परेशानी के मानसून के जादुई नजारों का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं.