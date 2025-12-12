भारत में कहां है 'स्कीइंग की राजधानी', बर्फीली ढलानों पर हर साल होती है चैंपियनशिप, देश-विदेश से आते हैं सैलानी

दिसंबर का महीना चल रहा है और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी देखना तो रोमांचकारी है ही मगर इससे भी ज्यादा रोमांचक होता है स्कीइंग.
स्कीइंग एक बेहद रोमांचक खेल है जिसका आनंद बर्फीले पहाड़ और वादियो में ही लिया जा सकता है. इसमें बर्फ पर फिसलने के लिए स्की (Ski) और पोल (Pole) का इस्तेमाल होता है.
भारत में स्कीइंग के लिए गुलमर्ग (Gulamarg), औली (Auli), मनाली (Manali) और कुफरी (Kufri) जैसी जगहें प्रसिद्ध हैं.
उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में दिसंबर से लेकर मार्च तक बर्फबारी होती है. पहाड़ी ढलानों पर बर्फ की मोटी परत जम जाती है, इसलिए यही समय स्कीइंग के लिए बेस्ट होता है.
उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए उत्तराखंड का औली स्कीइंग के लिए सबसे मुफीद और अच्छा स्थान है. यह भारत का सबसे लोकप्रिय और विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग डेस्टिनेशन है.
औली में स्कीइंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्की ढलान हैं. ट्रेनिंग और गाइड जैसा सुविधाएं है. देश- विदेश के पर्यटक यहां स्कीइंग के लिए आते हैं. इसलिए इसे 'स्कीइंग की राजधानी' भी कहा जाता है.
औली दशकों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिताओं का आयोजन स्थल रहा है और 2026 नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा.
औली उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है. निकटतम हवाई अड्डा देहरादून है और रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में है, जहां से आप सड़क मार्ग से औली पहुंच सकते हैं.
