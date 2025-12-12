भारत में कहां है 'स्कीइंग की राजधानी', बर्फीली ढलानों पर हर साल होती है चैंपियनशिप, देश-विदेश से आते हैं सैलानी

स्कीइंग के लिए सबसे अच्छा समय

उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में दिसंबर से लेकर मार्च तक बर्फबारी होती है. पहाड़ी ढलानों पर बर्फ की मोटी परत जम जाती है, इसलिए यही समय स्कीइंग के लिए बेस्ट होता है.