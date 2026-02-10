सीएम योगी किसने मिलने अपने गांव पंचूर पहुंचे थे? 7 भाई बहनों में कौन-कौन घर में रहता है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे. इस दौरान सीएम योगी सुबह सुबह अपने गांव का भ्रमण भी किया. आइए जानते हैं आखिर सीएम योगी अपने पैतृक गांव क्यों गए थे?. और उनके घर में कौन कौन रहता है?.
दरअसल, सीएम योगी यमकेश्वर में जनता इंटर कॉलेज में बनी दो मंजिला नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने पहुंचे थे.
इस दौरान सीएम योगी अपनी मां से भी मिले थे. मां का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया.
सीएम योगी ने गांव में अपनी मां सावित्री देवी, बहन पुष्पा देवी, शशि देवी, भाई मानवेंद्र बिष्ट, शैलेंद्र बिष्ट, महेंद्र बिष्ट आदि से मुलाकात की थी.
अपनी मां से मिलकर जैसे ही वह कमरे से बाहर निकले थे. अपनी दोनों बहनों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया था. इसके बाद वापस आ गए थे.
बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है. उन्होंने 22 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था.
सीएम योगी चार भाई और तीन बहन समेत कुल 7 भाई बहनों में 5वें नंबर के हैं.
सीएम योगी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौढ़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ है.
उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है. उनके पिता फॉरेस्ट विभाग में थे.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.