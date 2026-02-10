सीएम योगी किसने मिलने अपने गांव पंचूर पहुंचे थे? 7 भाई बहनों में कौन-कौन घर में रहता है

CM Yogi Adityanath family

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे. इस दौरान सीएम योगी सुबह सुबह अपने गांव का भ्रमण भी किया. आइए जानते हैं आखिर सीएम योगी अपने पैतृक गांव क्यों गए थे?. और उनके घर में कौन कौन रहता है?.

क्या करने पहुंचे थे?

दरअसल, सीएम योगी यमकेश्वर में जनता इंटर कॉलेज में बनी दो मंजिला नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने पहुंचे थे.

मां का लिया था आशीर्वाद

इस दौरान सीएम योगी अपनी मां से भी मिले थे. मां का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया.

घर में कौन कौन?

सीएम योगी ने गांव में अपनी मां सावित्री देवी, बहन पुष्पा देवी, शशि देवी, भाई मानवेंद्र बिष्ट, शैलेंद्र बिष्ट, महेंद्र बिष्ट आदि से मुलाकात की थी.

बहनों से भी मिले थे

अपनी मां से मिलकर जैसे ही वह कमरे से बाहर निकले थे. अपनी दोनों बहनों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया था. इसके बाद वापस आ गए थे.

मूल नाम

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है. उन्होंने 22 साल की उम्र में ही संन्‍यास ले लिया था.

7 भाई बहन

सीएम योगी चार भाई और तीन बहन समेत कुल 7 भाई बहनों में 5वें नंबर के हैं.

कब हुआ जन्म

सीएम योगी का जन्‍म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौढ़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ है.

पिता फॉरेस्ट विभाग में थे

उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है. उनके पिता फॉरेस्ट विभाग में थे.

