यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है. 18 मंडल और 75 जिलों में इस प्रदेश का हर जिला किसी न किसी खास वजह से जाना जाता है. हर जिले की अपनी पहचान है. कोई सिटी ऑफ लाइट तो कोई नवाबों की नगरी के नाम से फेमस है. लेकिन क्या आप जानते हैं यूपी के किस शहर को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है?...
बुंदेलखंड में आने वाले बांदा शहर को डायमंड सिटी कहा जाता है. बांदा में हीरे की कई खान है. बांदा की इन खदानों से चट्टज्ञनों के रूप में कच्चे हीरे निकाले जाते हैं.
इसके बाद इन चट्टानों या पत्थरों को काटा जाता है और हीरे को पॉलिश किया जाता है. बांदा में अत्यधिक हीरे की खान होने के कारण ही इसे डायमंड सिटी कहा जाता है.
बता दें कि बांदा के अलावा कई और राज्यों में भी हीरे की खदानें हैं. इसमें मध्य प्रदेश, आंध प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम भी शमिल है.
बांदा की तरह ही मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित पन्ना में हीरे की खदानें हैं. यहां भी चट्टानों में हीरे निकलते हैं. इसकी पॉलिशिंग करने के बाद रूप दिया जाता है.
छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं हैं. यहां 4.10% हीरे निकलते हैं. यही कारण है कि पन्ना को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाता है.
