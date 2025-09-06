उत्‍तर प्रदेश के किस शहर को कहते हैं 'डायमंड सिटी'? यूपी वाला ही बता पाएगा नाम

Zee Media Bureau
Sep 06, 2025

Uttar Pradesh City of Diamonds

यूपी देश का सबसे बड़ा राज्‍य है. 18 मंडल और 75 जिलों में इस प्रदेश का हर जिला किसी न किसी खास वजह से जाना जाता है. हर जिले की अपनी पहचान है. कोई सिटी ऑफ लाइट तो कोई नवाबों की नगरी के नाम से फेमस है. लेकिन क्‍या आप जानते हैं यूपी के किस शहर को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है?...

उत्‍तर प्रदेश का बांदा शहर

बुंदेलखंड में आने वाले बांदा शहर को डायमंड सिटी कहा जाता है. बांदा में हीरे की कई खान है. बांदा की इन खदानों से चट्टज्ञनों के रूप में कच्‍चे हीरे निकाले जाते हैं.

पॉलिशिंग की जाती है

इसके बाद इन चट्टानों या पत्‍थरों को काटा जाता है और हीरे को पॉलिश किया जाता है. बांदा में अत्‍यधिक हीरे की खान होने के कारण ही इसे डायमंड सिटी कहा जाता है.

यूपी के अलावा और कहां खदानें

बता दें कि बांदा के अलावा कई और राज्‍यों में भी हीरे की खदानें हैं. इसमें मध्‍य प्रदेश, आंध प्रदेश और छत्‍तीसगढ़ का नाम भी शमिल है.

मध्‍य प्रदेश

बांदा की तरह ही मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित पन्ना में हीरे की खदानें हैं. यहां भी चट्टानों में हीरे निकलते हैं. इसकी पॉलिशिंग करने के बाद रूप दिया जाता है.

छत्‍तीसगढ़

छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं हैं. यहां 4.10% हीरे निकलते हैं. यही कारण है कि पन्ना को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाता है.

डिस्क्लेमर

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. तस्‍वीरें AI जनरेटेड हैं.

