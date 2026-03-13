यूपी में पहली बार कहां से कहां तक चली थी ट्रेन, आज उसी रूट से गुजरती हैं 150 से अधिक रेलगाड़ियां!

क्या आप जानते हैं यूपी में सबसे पहले ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए आपको बताते हैं.
यूपी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से सफर करते हैं. जिसमें एक बड़ा तबका रोजना रोजगार-नौकरी के चलते ट्रैवल करता है.
भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी. इस ट्रेन ने करीब 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी.
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आज भारतीय रेलवे के सबसे बड़े और व्यस्त रेल नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल है.
उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन 3 मार्च 1859 को चलाई गई थी. उस समय यह लाइन उत्तर भारत की पहली रेलवे लाइन मानी जाती थी.
यह ट्रेन इलाहाबाद (अब प्रयागराज) से कानपुर के बीच पहली बार चली थी. इस रेलमार्ग की कुल लंबाई लगभग 119 मील (करीब 190 किलोमीटर) थी.
अंग्रेज़ों ने इस रेलवे लाइन को औद्योगिक और व्यापारिक विकास के लिए बनवाया था. खास तौर पर कानपुर को औद्योगिक शहर बनाने के उद्देश्य से ट्रेन सेवा शुरू की गई.
उस दौर में रेलवे ने व्यापार, यातायात और लोगों की आवाजाही को आसान बनाया. धीरे-धीरे इस लाइन का विस्तार हुआ और कई शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया.
धीरे-धीरे इस लाइन का विस्तार हुआ और कई शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़े. आज इसी मार्ग से होकर रोजाना 150 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.