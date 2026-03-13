यूपी में पहली बार कहां से कहां तक चली थी ट्रेन, आज उसी रूट से गुजरती हैं 150 से अधिक रेलगाड़ियां!

Mar 13, 2026

सबसे पहले ट्रेन

क्या आप जानते हैं यूपी में सबसे पहले ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए आपको बताते हैं.

यूपी ट्रेन सफर

यूपी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से सफर करते हैं. जिसमें एक बड़ा तबका रोजना रोजगार-नौकरी के चलते ट्रैवल करता है.

भारत में कब चली थी ट्रेन?

भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी. इस ट्रेन ने करीब 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी.

रेलवे का सबसे ज्यादा नेटवर्क

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आज भारतीय रेलवे के सबसे बड़े और व्यस्त रेल नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल है.

पहली बार ट्रेन

उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन 3 मार्च 1859 को चलाई गई थी. उस समय यह लाइन उत्तर भारत की पहली रेलवे लाइन मानी जाती थी.

कहां से कहां तक?

यह ट्रेन इलाहाबाद (अब प्रयागराज) से कानपुर के बीच पहली बार चली थी. इस रेलमार्ग की कुल लंबाई लगभग 119 मील (करीब 190 किलोमीटर) थी.

औद्योगिक विकास

अंग्रेज़ों ने इस रेलवे लाइन को औद्योगिक और व्यापारिक विकास के लिए बनवाया था. खास तौर पर कानपुर को औद्योगिक शहर बनाने के उद्देश्य से ट्रेन सेवा शुरू की गई.

कई शहरों से जुड़ गया नेटवर्क

उस दौर में रेलवे ने व्यापार, यातायात और लोगों की आवाजाही को आसान बनाया. धीरे-धीरे इस लाइन का विस्तार हुआ और कई शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया.

150 से अधिक चली हैं ट्रेन

धीरे-धीरे इस लाइन का विस्तार हुआ और कई शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़े. आज इसी मार्ग से होकर रोजाना 150 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं.

Disclaimer

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

VIEW ALL

आगरा से जुड़े 5 रोचक तथ्य, शायद ही जानते होंगे आप!

यूपी में किसे कहते हैं 'डायमंड सिटी'? 90 फीसदी लोग नहीं जानते होंगे नाम

यूपी का कौन सा जिला कहलाता है रणभूमि का शहर? GK के धुरंधर भी नहीं जानते होंगे जवाब

कौन था इतिहास का ‘रईस-ए-आजम’, दुनिया की जीडीपी का 25% अकेले था इस मुगल शासक के पास!
Read Next Story