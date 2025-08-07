सुनहरा होने तक तलें

घेवर को सुनहरा होने तक तलें ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए. फिर इसे छलनी में रखें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए. इसके बाद चाश्नी के लिए पानी और चीनी को एक साथ गर्म करें और एक तार की चाशनी तैयार करें. गैस बंद करके इलायची पाउडर और नींबू रस डालें जिससे चाशनी जमने न पाए.