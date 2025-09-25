उत्तराखंड का अनोखा मंदिर जहां देवी की मूर्ति नहीं, केवल आंखों की होती है पूजा

नैनीताल का नयना देवी मंदिर नैनीताल की तरह ही खूबसूरत है यहां नवरात्र में भक्तों की भारी भीड़ लगती है.
नैनीताल में नैनी झील के किनारे स्थित यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है. मुख्य मंदिर दो शेर की मूर्तियों से घिरा है
नयना देवी मंदिर देवी सती की आंखों के लिए समर्पित है. कहा जाता है कि पृथ्वी पर जहां देवी सती की आंखें गिरी थी यह मंदिर उसी जगह बना है.
नैनीताल का नयना देवी मंदिर 1880 में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा भूस्खलन में नष्ट हो गया था. इसके बाद 1883 में इसे दोबारा बनाया गया था.
मंदिर के गर्भग्रह के भीतर तीन देवताओं की मूर्तियां हैं, केंद्र में दो आंखें हैं, जो नयना देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं, बाईं ओर माता काली देवी और दाईं ओर भगवान गणेश हैं.
कुषाण काल में भी नयना देवी मंदिर के बारे में लिखा हुआ है. 15वीं ईस्वी में निर्मित, नयना देवी मंदिर की मूर्ति एक भक्त मोती राम शाह द्वारा 1842 में स्थापित की गई थी.
नंदा अष्टमी के दौरान, नयना देवी मंदिर में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जहां भारी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं.
यह नंदा अष्टमी उत्सव नैना देवी मंदिर के बाहर 8 दिनों तक चलता है. मेले के अंतिम दिन देवी नंदा देवी की बहन नयना देवी के साथ प्रतिमा विसर्जन का समारोह मनाया जाता है.
