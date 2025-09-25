उत्तराखंड का अनोखा मंदिर जहां देवी की मूर्ति नहीं, केवल आंखों की होती है पूजा

Pradeep Kumar Raghav
Sep 25, 2025

नयना देवी मंदिर

नैनीताल का नयना देवी मंदिर नैनीताल की तरह ही खूबसूरत है यहां नवरात्र में भक्तों की भारी भीड़ लगती है.

51 शक्तिपीठों में से एक

नैनीताल में नैनी झील के किनारे स्थित यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है. मुख्य मंदिर दो शेर की मूर्तियों से घिरा है

पृथ्वी पर गिरी थी आंखें

नयना देवी मंदिर देवी सती की आंखों के लिए समर्पित है. कहा जाता है कि पृथ्वी पर जहां देवी सती की आंखें गिरी थी यह मंदिर उसी जगह बना है.

नष्ट हो गया था मंदिर

नैनीताल का नयना देवी मंदिर 1880 में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा भूस्खलन में नष्ट हो गया था. इसके बाद 1883 में इसे दोबारा बनाया गया था.

दो मूर्तियों के बीच केवल आंखें

मंदिर के गर्भग्रह के भीतर तीन देवताओं की मूर्तियां हैं, केंद्र में दो आंखें हैं, जो नयना देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं, बाईं ओर माता काली देवी और दाईं ओर भगवान गणेश हैं.

कब हुई मूर्ति स्थापना

कुषाण काल में भी नयना देवी मंदिर के बारे में लिखा हुआ है. 15वीं ईस्वी में निर्मित, नयना देवी मंदिर की मूर्ति एक भक्त मोती राम शाह द्वारा 1842 में स्थापित की गई थी.

अष्टमी पर बड़ा मेला

नंदा अष्टमी के दौरान, नयना देवी मंदिर में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जहां भारी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं.

यह नंदा अष्टमी उत्सव नैना देवी मंदिर के बाहर 8 दिनों तक चलता है. मेले के अंतिम दिन देवी नंदा देवी की बहन नयना देवी के साथ प्रतिमा विसर्जन का समारोह मनाया जाता है.

Disclaimer

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

