कौन थे राजा दशरथ के 8 मंत्री, जिनका ज्ञान-बुद्धिमता में पूरे ब्राह्मांड में नहीं था कोई सानी

बादशाह अकबर के नवरत्नों के बारे में ज्यादातर सभी ने सुना होगा जो किसी ने किसी न किसी योग्यता में माहिर थे. लेकिन क्या आप राजा दशरथ के बारे में जानते हैं
लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अकबर की तरह अयोध्या के राजा दशरत के भी 8 मंत्री थे. जिनकी बुद्धिमता और ज्ञान का पूरे ब्राह्मांड में कोई सानी नहीं था.
राजा दशरथ भगवान विष्णु का अवतार कहे जाने वाले श्रीराम के पिता थे और इक्ष्वाकु वंश के 63वें राजा थे.
धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमन्त्र.इनमें से सुमन्त्र सभी मंत्रियों के प्रधान थे.
इन मंत्रियों के अतिरिक्त, राजा दशरथ के कई अन्य मंत्री और उनके पुरोहित भी थे, जो राजकाज में राजा दशरथ की मदद करते थे.
वशिष्ठ राजा दशरथ के राजपुरोहित थे. और सुकेत उनके मुख्य सलाहकार थे. प्रधान मंत्री सुमंत्र ही श्रीराम को वनवास के लिए विदा करके आए थे.
भार्गव दशरथ के शाही पंडित और मंत्री थे जबकि गौतम दरबार के प्रसिद्ध ऋषि और सलाहकार थे.
विराड दशरथ के सबसे विश्वसनीय मंत्री और प्रशासक थे और जम्बु दशरथ के वित्त मंत्री थे.
कश्यप दशरथ के वैज्ञानिक और सलाहकार थे, जबकि अगस्त्यदरबार में कुशल चिकित्सक और ज्ञानी थे.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.
यूपी में यहां हैं 'मणियों का पहाड़', राम-सीता के विवाह से जुड़ी है मान्यता, दर्शन को आते हैं लाखों श्रद्धालु