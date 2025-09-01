कौन था इतिहास का ‘रईस-ए-आजम’, दुनिया की जीडीपी का 25% अकेले था इस मुगल शासक के पास!

Amitesh Pandey
Sep 01, 2025

Mughal Emperor Akbar Net Worth

मुगल बादशाह अकबर ने महज 13 साल की उम्र में सत्‍ता संभाली थी. अकबर ने बड़ी चालाकी से अपने साम्राज्‍य का विस्‍तार किया. अकबर को भारतीय इतिहास का सबसे धनवान शासक कहा जाता है. कहा जाता है कि अकबर की दौलत किसी भी कैलकुलेशन के बाहर की बात है. आइये जानते हैं अकबर की संपत्ति कितनी थी?.

अकबर के पास कितनी संपत्ति थी

कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर दुनिया की जीडीपी का 25 फीसदी पर नियंत्रण था. कई शोध हुए जो अकबर की संपत्ति और वैभव पर प्रकाश डालते हैं.

अकबर कब तक जीवित रहा

मुगल बादशाह अकबर 1542 से 1605 तक जीवित रहा. मुगलों की तीसरी पीढ़ी के बादशाह अकबर ने अपने शासनकाल में टैक्‍स व्‍यवस्‍था को बल दिया था.

व्‍यापार के नए रास्‍ते खोला

अकबर ने अपना कारोबार बढ़ाया और व्‍यापार के नए रास्‍ते खोलने के साथ ही नए देशों और रूट का भी इस्‍तेमाल किया. यही वजह रही कि अकबर ने जमकर अपना खजाना भरा.

अकबर ने भरा अपना खजाना

कहा जाता है कि उस जमाने में पूरी दुनिया की जीडीपी का एक चौथाई यानी 25 फीसदी पैसा अकबर के खजाने में था. दुनियार के व्‍यापारी अकबर से जुड़ना चाह रहे थे.

दुनिया की जीडीपी का 25 फीसदी

अकबर के शासनकाल में साल 1595 में उनके पास करीब 9 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. यह पूरी दुनिया की जीडीपी का करीब 25 फीसदी था.

दुनिया की जीडीपी

इसका मतलब है कि उस समय दुनिया की जीडीपी करीब 36 करोड़ रुपये रही होगी. अकबर के पास जमा कुल संपत्ति को आज के हिसाब से देखा जाए तो यह करीब 21 ट्रिलियन डॉलर होगी.

ब्रिटेन के खजाने से कहीं ज्‍यादा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 16वीं शताब्‍दी में अकबर का सालाना राजस्‍व ब्रिटेन के कुल खजाने से भी कहीं ज्‍यादा था.

अकबर की संपत्ति?

अकबर का हर साल का राजस्‍व 1.75 करोड़ पाउंड यानी 194 करोड़ रुपये था. इस लिहाज से माना जाता है कि अकबर के पास 21 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति से कहीं ज्‍यादा रकम थी. सही-सही अनुमान लगाना कठिन है.

सोने-चांदी और रत्‍न का भंडार

बता दें कि बहुत से लोगों का मानना है कि मुगल बादशाह अकबर की कुल संपत्ति का कैलकुलेशन कर पाना असंभव है. अकबर के खजाने में सोने-चांदी और रत्‍नों का अपार भंडार था.

बेशकीमती बर्तन

अकबर के अलग-अलग कमरों में कीमती रत्‍नों से बने बर्तनों, जेवर और अनमोल मोतियों से भरे रहते थे. उसके पास एक से बढ़कर एक हीरे और रत्‍न थे.

आगरा में अकबर का खजाना

यूपी के आगरा में मुगल बादशाह अकबर की टकसाल थी. यहां अकबर सोने-चांदी और तांबे के सिक्‍कों की ढलाई करवाता था. सिक्‍कों की ढलाई के बाद खजाने को यहीं पर पहुंचा दिया जाता था.

एक और रईस

गौरतलब है कि भारतीय इतिहास में एक और अमीर रहे, जो हैदराबाद के निजाम मीर ओमान अली खान थे. उनके पास भी करीब 230 अरब डॉलर की संपत्ति बताई जाती है.

डिस्क्लेमर

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. तस्‍वीरें AI जनरेटेड हैं.

