बीते एक दशक में यूपी में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई बदलाव किये गये हैं.
यूपी में शिक्षकों की भर्ती, 'लर्निंग बाय डूइंग' मॉडल को बढ़ावा और मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना आदि.
उत्तर प्रदेश के शहरों के साथ-साथ गावों में भी शिक्षा का महत्व बीते दशकों में बढ़ा है. शिक्षा के जरिये गांवों का पिछड़ापन दूर किया जा रहा है.
साल 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में 106,747 गांव है और लगभग हर गांव में अब एक स्कूल है.
उत्तर प्रदेश का सबसे पढ़ा-लिखा गांव धौर्रा माफी बताया जाता है जो अलीगढ़ जिले में स्थित है. इसे एशिया का सबसे पढ़ा-लिखा गांव भी माना जाता है.
2011 की जनगणना में अलीगढ़ के धौर्रा माफी गांव में 75% साक्षरता दर दर्ज की गई थी जो अब 90 फीसद से ऊपर बताई जा रही है.
धौर्रा माफी गांव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास है. जिससे पूरे गांव में वैसे भी पढ़ाई-लिखाई का माहौल दिखाई देता है.
धौर्रा माफी गांव को यूंही सबसे पढ़ा-लिखा गांव नहीं कहते हैं. गांव के कई लोग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े सरकारी अधिकारी भी हैं.
धौरा माफी सबसे पढ़े लिखे गांव के रूप में 2002 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुका है.
