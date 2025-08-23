अकबर ने बनवाया, परपोते औरंगजेब ने तोड़ा, जानें वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर का रोचक इतिहास

120 बीघा श्रीराधा वल्लभ मंदिर को

अकबर द्वारा दी गई 180 बीघा जमीन में से सबसे ज्यादा 120 बीघा जमीन वृंदावन के श्रीराधा वल्लभ मंदिर को मिली थी. हालांकि इस मंदिर की स्थापना श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा की गई थी.