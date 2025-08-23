अकबर ने बनवाया, परपोते औरंगजेब ने तोड़ा, जानें वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर का रोचक इतिहास

मुगल सम्राज्य का अंतिम और छठा शासक औरंगजेब क्रूर और सनातन धर्म विरोधी था. जिसने इस्लाम के विस्तार के लिए सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की.
औरंगजेब ने अपनी इस्लामी और विस्तारवादी नीतियों के तहत 1618 से 1707 के बीच अपने शासनकाल के दौरान कई मंदिरों पर हमले कर उन्हें गिरा दिया या खंडहर बना दिया था.
औरंगजेब के शासन काल में वृंदावन के श्री राधावल्लभ मंदिर पर हमला हुआ. नतीजतन मंदिर के संरक्षक इसके श्री विग्रहों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें भरतपुर ले गए जहां ये 123 साल रहे.
हैरानी की बात यह है औरंगजेब के परदादा मुगल बादशाह अकबर ने वृंदावन के 7 मंदिरों को उनके महत्वानुसार 180 बीघा जमीन आवंटित की थी.
अकबर द्वारा दी गई 180 बीघा जमीन में से सबसे ज्यादा 120 बीघा जमीन वृंदावन के श्रीराधा वल्लभ मंदिर को मिली थी. हालांकि इस मंदिर की स्थापना श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा की गई थी.
400 साल पहले इस्लाम के विस्तार के लिए औरंगजेब जब उत्तर भारत में सभी बड़े मंदिरों पर हमला कर रहा था तो इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया.
क्षतिग्रस्त मंदिर की जगह पर 1881 से 1824 के बीच एक नए मंदिर का निर्माण किया गया और फिर से श्रीविग्रह यहां लाकर स्थापित किये गए.
वैष्णव संप्रदाय का केंद्र माने जाने वाले इस मंदिर में श्रीराधा वल्लभ की पूजा की जाती है जिन्हें भगवान राधा और कृष्ण का ही रूप कहा जाता है.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.