दिवाली पर शोक मनाता है यूपी का ये समुदाय, तेरहवीं की तरह रखते हैं भोज

Pradeep Kumar Raghav
Oct 17, 2025

दिवाली का त्योहार

14 साल के वनवास के बाद भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने पर घी के दिये जलाए गए थे, तभी से हर साल यह दिन दिवाली के रूप में मनाया जाता है.

खुशियों और जश्न का त्योहार

दिवाली को जश्न और खुशियों का त्योहार कहा जाता है. इस दिन लोग अपने मित्र और संबंधियों को मिठाई और तोहफे भेंट करते हैं.

दिवाली पर शोक!

लेकिन उत्तर प्रदेश में एक समुदाय (जनजाति) ऐसा भी है जो दिवाली के पर्व पर खुशियां नहीं शोक मनाता है.

थारू जनजाति

यूपी की थारू जनजाति दिवाली के दिन अपने मरे हुए लोगों को याद करते हुए इस दिन को शोक पर्व के रूप में मनाती है.

कहां-कहां थारू जनजाति

थारु भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है. ये लोग यूपी के अलावा राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार में भी रहते हैं.

यूपी में थारू जनजाति

जानकारी के मुताबिक संयुक्त परिवार में रहने वाली यह जनजाति यूपी में सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर में मिलती है.

ब्रिटैनिका की रिपोर्ट

ब्रिटैनिका वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में थारू जनजाति के 1,70,000 से ज्यादा और नेपाल में 15 लाख के करीब लोग रहते हैं.

कैसे मनाते हैं शोक

थारू जनजाति के लोग दिवाली के दिन अपने मृत परिजनों और पूर्वजों को याद करते हैं, एक पुतला तैयार करते हैं और उसे जलाते हैं.

सामूहिक भोज

थारू जनजाति के लोग पुतला जलाने के बाद सभी घर वालों को भोज पर घर बुलाते हैं. इस जनजाति में महिलाएं ही परिवार की मुखिया होती हैं.

