दिवाली पर शोक मनाता है यूपी का ये समुदाय, तेरहवीं की तरह रखते हैं भोज

14 साल के वनवास के बाद भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने पर घी के दिये जलाए गए थे, तभी से हर साल यह दिन दिवाली के रूप में मनाया जाता है.
दिवाली को जश्न और खुशियों का त्योहार कहा जाता है. इस दिन लोग अपने मित्र और संबंधियों को मिठाई और तोहफे भेंट करते हैं.
लेकिन उत्तर प्रदेश में एक समुदाय (जनजाति) ऐसा भी है जो दिवाली के पर्व पर खुशियां नहीं शोक मनाता है.
यूपी की थारू जनजाति दिवाली के दिन अपने मरे हुए लोगों को याद करते हुए इस दिन को शोक पर्व के रूप में मनाती है.
थारु भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है. ये लोग यूपी के अलावा राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार में भी रहते हैं.
जानकारी के मुताबिक संयुक्त परिवार में रहने वाली यह जनजाति यूपी में सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर में मिलती है.
ब्रिटैनिका वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में थारू जनजाति के 1,70,000 से ज्यादा और नेपाल में 15 लाख के करीब लोग रहते हैं.
थारू जनजाति के लोग दिवाली के दिन अपने मृत परिजनों और पूर्वजों को याद करते हैं, एक पुतला तैयार करते हैं और उसे जलाते हैं.
थारू जनजाति के लोग पुतला जलाने के बाद सभी घर वालों को भोज पर घर बुलाते हैं. इस जनजाति में महिलाएं ही परिवार की मुखिया होती हैं.