यूपी का ये अनोखा पुल सीमेंट-सरिया से नहीं, दाल और गुड़ से बना

kanpur Unique Brigde

सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं. पुल बनते हैं कुछ समय बाद जर्जर हो जाते हैं, लेकिन उत्‍तर प्रदेश में एक ऐसा पुल है, जो 100 साल बाद भी नया जैसे ही है. खास बात यह है कि इस पुल को बनाने में सीमेंट आदि का इस्‍तेमाल नहीं किया गया है. इसे दाल के पानी और गुड़ के सीरे से बनाया गया है.