यूपी का ये अनोखा पुल सीमेंट-सरिया से नहीं, दाल और गुड़ से बना

Oct 11, 2025

सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं. पुल बनते हैं कुछ समय बाद जर्जर हो जाते हैं, लेकिन उत्‍तर प्रदेश में एक ऐसा पुल है, जो 100 साल बाद भी नया जैसे ही है. खास बात यह है कि इस पुल को बनाने में सीमेंट आदि का इस्‍तेमाल नहीं किया गया है. इसे दाल के पानी और गुड़ के सीरे से बनाया गया है.

चट्टान जैसा मजबूत

आज भी यह पुल चट्टान की तरह मजबूत है. यह सिर्फ पुल ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है.

खास डिजाइन

खास बात है कि कोई भी इस पुल को देखता है तो अचरज में पड़ जाता है कि आखिर इस तरह की डिजाइन कैसी की गई होगी.

नीचे नदी, ऊपर नहर

इस पुल के नीचे से पाण्डु नदी बह रही है, तो वहीं पुल के ऊपर नहर बह रही है.

नायाब नमूना

नीचे नदी ऊपर नहर ऐसा नायाब इंजीनियरिंग का नमूना शायद ही आपने कहीं देखा हो.

अंग्रेजों ने बनवाया

बताया गया कि इस पुल को 1915 के करीब अंग्रेजों ने बनवाया था.

कहां बना

यह पुल कानपुर के मेहरबान सिंह पुरवा गांव के पास बना हुआ है.

आश्‍चर्यचकित हो जाएंगे

बड़े-बड़े इंजीनियर इस पुल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं.

पुल के ऊपर से बहती नहर

यह अनोखा पुल 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है.

सीमेंट का इस्‍तेमाल नहीं

जानकारों की माने तो इस पुल में सीमेंट और सरिया का प्रयोग नहीं किया गया है.

दाल का पानी

इसे चूना, दाल का पानी, गुड़ के सीरे का इस्‍तेमाल कर बनाया गया है.

