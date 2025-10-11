यूपी का ये अनोखा पुल सीमेंट-सरिया से नहीं, दाल और गुड़ से बना

सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं. पुल बनते हैं कुछ समय बाद जर्जर हो जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पुल है, जो 100 साल बाद भी नया जैसे ही है. खास बात यह है कि इस पुल को बनाने में सीमेंट आदि का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसे दाल के पानी और गुड़ के सीरे से बनाया गया है.
आज भी यह पुल चट्टान की तरह मजबूत है. यह सिर्फ पुल ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है.
खास बात है कि कोई भी इस पुल को देखता है तो अचरज में पड़ जाता है कि आखिर इस तरह की डिजाइन कैसी की गई होगी.
इस पुल के नीचे से पाण्डु नदी बह रही है, तो वहीं पुल के ऊपर नहर बह रही है.
नीचे नदी ऊपर नहर ऐसा नायाब इंजीनियरिंग का नमूना शायद ही आपने कहीं देखा हो.
बताया गया कि इस पुल को 1915 के करीब अंग्रेजों ने बनवाया था.
यह पुल कानपुर के मेहरबान सिंह पुरवा गांव के पास बना हुआ है.
बड़े-बड़े इंजीनियर इस पुल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं.
यह अनोखा पुल 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है.
जानकारों की माने तो इस पुल में सीमेंट और सरिया का प्रयोग नहीं किया गया है.
इसे चूना, दाल का पानी, गुड़ के सीरे का इस्तेमाल कर बनाया गया है.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.